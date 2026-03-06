estados unidos 8M 2026: Lista Completa de marchas y eventos masivos por el Día Internacional de la Mujer en EEUU En ciudades como Manhattan, Brooklyn, Los Ángeles, Sacramento, entre otras, se esperan actividades masivas y comunitarias en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Te contamos la lista completa de los eventos para este 8 de marzo de 2026.

Bajo el lema internacional “Derechos, Justicia, Acción: Para todas las mujeres y niñas”, Estados Unidos se prepara para la jornada del domingo 8 de marzo 2026, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Como cada año, colectivos de mujeres y feministas tomarán las calles de la Unión Americana para alzar la voz, exigir igualdad de género y también promover la protección de las niñas, adolescentes y mujeres estadounidenses, latinas, inmigrantes, desplazadas y en situación vulnerable.

La marcha tendrá este año un significado con tintes políticos, pues ocurre en medio de la guerra de Donald Trump contra Irán, en donde el fin de semana pasado un bombardeo israelí cayó sobre una primaria en donde murieron 165 niñas iraníes.

También ocurre en medio de la polémica por los archivos del caso de Jeffrey Epstein, en donde el presidente Trump estaría presuntamente involucrado según testimonios de múltiples víctimas; sin embargo, la administración ha desestimado cada vez.

Por este y muchos casos este 8M se alza la voz en todas las regiones del país. Este domingo se esperan grandes movilizaciones.

El área triestatal conmemora el Día Internacional de la Mujer. Imagen Freepik.

Esto es lo que debes saber sobre las movilizaciones en EEUU

Nueva York

En Nueva York, colectivos feministas y organizaciones comunitarias han programado un fin de semana de movilizaciones con marchas, concentraciones y caminatas entre el 7 y 8 de marzo.

Las actividades del 8M en Nueva York se extenderán por Manhattan, Brooklyn y otras localidades de la gran manzana.

California

En Fresno, California , la movilización se realizará desde el sábado 7 de marzo en un evento al que bautizaron “Womxn’s Rally”, en el parque Anna Woodward Memorial, en Courthouse Park, al que han convocado las principales organizaciones a favor de las mujeres.

En el corazón de California, en Los Ángeles, se esperan múltiples eventos en distintas zonas de Los Ángeles, con protestas, marchas y hasta festivales culturales. Revisa todos los detalles aquí .

Las mujeres del Área de la Bahía también se movilizarán en las ciudades de San Francisco, Oakland, Fremont y Pacífica, con caminatas, eventos culturales y protestas masivas que iniciarán desde el sábado 7 de marzo y se extenderán hasta el domingo 8.

Sacramento también será uno de los epicentros de las protestas y marchas por la igualdad de género, derechos electorales y equidad salarial. Se tienen programadas actividades deportivas, festivales y eventos sociales en lugares clave de la ciudad.

Chicago, Illinois

El 8M también se vivirá en Chicago , donde se tienen programadas actividades comunitarias y la Chicago International Women’s Day March, una movilización impulsada por activistas que buscan crear conciencia sobre los derechos de las mujeres.

En estas movilizaciones se tiene programada la participación de cientos de miles de mujeres que promueven la conciencia social sobre los derechos reproductivos, de la comunidad LGBTQIA+, así como justicia para las mujeres migrantes.

Orlando, Florida

Orlando se ha sumado a la conmemoración por el Día de la Mujer 2026, por lo que se anunciaron varios eventos para el domingo.

El evento principal será en el AC Hotel by Marriott Orlando Downtown, la Hispanic American Professional & Business Women’s Association reunirá a mujeres líderes de la región para promover el liderazgo femenino y el desarrollo profesional.

También puedes consultar más eventos por el 8M 2026 en este link.

Washington, D.C.

El 8M 2026 en la capital de Estados Unidos tendrá un evento frente al Capitolio.

Una de las principales movilizaciones que se realizará el domingo 8 de marzo 2026 es la convocada por Free America, que busca reunir a activistas y manifestantes frente al United States Capitol.

También puedes consultar los otros eventos por el Día Internacional de la Mujer 2026, en el siguiente enlace.

