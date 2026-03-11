Lyft Lyft acuerda proteger a pasajeros con animales de servicio en EEUU tras caso de discriminación en Minnesota Lyft deberá garantizar en todo EEUU que pasajeros con discapacidad puedan viajar con animales de servicio tras acuerdo por discriminación.

La compañía de viajes compartidos Lyft garantizará los derechos de los pasajeros ciegos y con otras discapacidades en todo el país a viajar con sus a nimales de servicio según un acuerdo anunciado en Minnesota el miércoles.

La estudiante universitaria Tori Andres recurrió al Departamento de Derechos Humanos de Minnesota después de que varios conductores de Lyft se negaran a permitir que su perro de servicio, Alfred, viajara con ella. La agencia investigó y determinó que la compañía violaba la Ley de Derechos Humanos del estado. Ambas partes negociaron un acuerdo que incluye cambios en la capacitación de conductores y actualizaciones de la aplicación de Lyft para que el acuerdo se aplique en todo el país, no solo en Minnesota.

“Este caso es muy personal para mí, ya que viajo prácticamente a todas partes con mi perro guía”, dijo Andrés en una conferencia de prensa, mientras su labrador negro yacía tranquilamente a sus pies, con solo algún lametón o bostezo ocasional. “Él es mis ojos. Él es mi libertad, y es la razón por la que puedo vivir de forma independiente”.

Las condiciones exigen que Lyft capacite a sus conductores sobre los derechos de los pasajeros con discapacidad y les advierten que podrían ser "desactivados" y perder su capacidad para conducir para Lyft si violan la ley, declaró a la prensa la comisionada estatal de Derechos Humanos, Rebecca Lucero. Los conductores no pueden cancelar ni rechazar un viaje porque un pasajero tenga un animal de servicio o una silla de ruedas, ni porque tenga baja visión o ninguna, explicó. El estado supervisará el cumplimiento de Lyft durante tres años, añadió, y Andrés recibirá una indemnización de $63,000.

“Esperamos que todos los pasajeros de Minnesota y, de hecho, de todo Estados Unidos, se beneficien de estos cambios”, dijo Lucero.

Sin embargo, Lyft minimizó la importancia del acuerdo, afirmando que no aceptaba ningún cambio de política porque la compensación que solicitaba el estado ya estaba en vigor. Lyft también negó que la compañía hubiera violado la ley, afirmando que las presuntas infracciones fueron cometidas por conductores independientes.

“La discriminación no tiene cabida en la comunidad Lyft”, declaró la compañía en un comunicado. “ Lyft ha mantenido una estricta política sobre animales de servicio durante casi una década, y los conductores independientes que la infrinjan se enfrentan a graves consecuencias, incluyendo la desactivación permanente. Los compromisos reflejados en este acuerdo reafirman las sólidas prácticas que Lyft ya ha implementado para garantizar que los pasajeros que dependen de animales de servicio sean tratados con el respeto que merecen”.

Los cambios recientes en la aplicación Lyft incluyen la opción de que los pasajeros actualicen su configuración de accesibilidad para notificar al conductor que viajan con un animal de servicio y para informar si se les niega el servicio, según el Departamento de Derechos Humanos. Lyft acordó dar seguimiento a cada denuncia que reciba sobre negativas de los conductores.

Los conductores que intenten cancelar o rechazar un viaje a un pasajero que haya revelado su animal de servicio en la aplicación recibirán inmediatamente un mensaje en la aplicación que les recordará: "Es ilegal rechazar animales de servicio" y que corren el riesgo de ser despedidos.

El estado llegó a un acuerdo con Lyft sin recurrir a una demanda. El principal competidor de Lyft, Uber, el servicio de transporte más grande del país, no es parte del acuerdo. Sin embargo, Lucero afirmó que la Ley de Derechos Humanos de Minnesota es vinculante para todas las empresas de transporte compartido, incluida Uber. Añadió que su agencia recibe quejas frecuentes contra diversas empresas de transporte, pero no indicó que se esté preparando algún tipo de acción legal contra la competencia.

“Recomendamos que todas las empresas aprovechen esta oportunidad para revisar sus políticas, capacitación y sistemas de responsabilidad para asegurarse de que se estén aplicando correctamente”, dijo Lucero.

Los funcionarios de Uber no respondieron de inmediato a una solicitud de detalles sobre sus políticas sobre animales de servicio. El sitio web de Uber indica que los animales de servicio deben ser acomodados de acuerdo con las leyes de accesibilidad aplicables y la política de la compañía sobre animales de servicio, que establece que no hay excepciones por alergias, objeciones religiosas o miedo a los animales.

El gobierno federal presentó una demanda contra Uber en San Francisco el pasado septiembre, alegando que se negaba sistemáticamente a atender a personas con discapacidad, incluidas aquellas con perros de servicio. La semana pasada, un magistrado federal denegó una solicitud de la compañía para desestimar el caso.

“El acceso a servicios de transporte compartido como Lyft no es una comodidad. Es, de hecho, un derecho civil”, afirmó Lucero.

