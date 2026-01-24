Nueva York

Muere persona baleada por agentes en Minnesota durante redadas migratorias

El hombre de 51 años de edad murió luego de que fuera baleado

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Detienen a un adolescente sospechoso de disparar y matar a estudiante de preparatoria en Dallas

Agentes de inmigración mataron a tiros este sábado a un hombre en Minneapolis, según confirmó la Policía a medios locales, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala ordenadas en esta urbe por el Gobierno del presidente Donald Trump.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, confirmó el fallecimiento del hombre en declaraciones que recoge el diario The Minnesota Star Tribune.

PUBLICIDAD

En tanto, a través de su cuenta de X, el Gobernador de Minnesota, mencionó que Minnesota está harta y que el presidente debe poner fin a esta operación.

Saquen de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. Ya

Más sobre Nueva York

En un minuto: María Corina Machado gana el premio Nobel de la Paz
1:12

En un minuto: María Corina Machado gana el premio Nobel de la Paz

Mundo
Viajó de Nueva York a operarse en Guatemala, entró a la clínica y nunca salió: qué pasó con Floridalma Roque
4 mins

Viajó de Nueva York a operarse en Guatemala, entró a la clínica y nunca salió: qué pasó con Floridalma Roque

Mundo
¿Quieres viajar en 2024? Echa un ojo a los 10 mejores destinos urbanos de este año
4 mins

¿Quieres viajar en 2024? Echa un ojo a los 10 mejores destinos urbanos de este año

Mundo
Venus, Júpiter y la Luna: los tres cuerpos más brillantes del Sistema Solar se alinean para dar un espectáculo celestial esta noche
2 mins

Venus, Júpiter y la Luna: los tres cuerpos más brillantes del Sistema Solar se alinean para dar un espectáculo celestial esta noche

Mundo
Estas son las ciudades más caras del mundo en 2022: hay 3 de Estados Unidos (incluida la primera)
12 fotos

Estas son las ciudades más caras del mundo en 2022: hay 3 de Estados Unidos (incluida la primera)

Mundo
Los pilotos de un vuelo trasatlántico se quedan dormidos y disparan una alerta terrorista
2 mins

Los pilotos de un vuelo trasatlántico se quedan dormidos y disparan una alerta terrorista

Mundo
Cómo un mosaico que perteneció a Calígula llegó a NY y fue usado por 50 años como mesita
2 mins

Cómo un mosaico que perteneció a Calígula llegó a NY y fue usado por 50 años como mesita

Mundo
Muy altos, extravagantes y arriesgados: estas son las imágenes de la nueva generación de rascacielos
14 fotos

Muy altos, extravagantes y arriesgados: estas son las imágenes de la nueva generación de rascacielos

Mundo
Construcciones que llegan al cielo: estos son los 15 edificios más altos del planeta (fotos)
15 fotos

Construcciones que llegan al cielo: estos son los 15 edificios más altos del planeta (fotos)

Mundo
'Edge': el impresionante balcón de cristal en el piso 100 de un nuevo rascacielos en Nueva York
10 fotos

'Edge': el impresionante balcón de cristal en el piso 100 de un nuevo rascacielos en Nueva York

Mundo

¿Qué pasó?

La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo a The Associated Press en un mensaje de texto que la persona tenía un arma de fuego con dos cargadores y que la situación estaba "evolucionando".

Tras el tiroteo, los transeúntes se congregaron y gritaron groserías a los agentes federales, llamándolos "cobardes" y diciéndoles que se fueran a casa. Un agente respondió burlonamente mientras se alejaba, diciéndoles: "¡Buu!". Agentes en otros lugares empujaron a un manifestante que gritaba dentro de un coche.

El tiroteo se produjo en medio de protestas diarias generalizadas en las Ciudades Gemelas desde el tiroteo del 7 de enero de Renee Good, de 37 años , quien murió cuando un oficial de Inmigración y Control de Aduanas disparó contra su vehículo.

Esto también ocurre un día después de que miles de manifestantes que protestaban contra la represión a los inmigrantes llenaron las calles de la ciudad en un clima gélido, pidiendo a las fuerzas del orden federales que se fueran.

Miles de personas protestan contra la ofensiva antimigratoria de Trump el viernes 24 de enero

Este viernes 23 de enero aunque la temperatura polar extrema fue de -10° Fahrenheit, eso no impidió que miles de personas se manifestaran por las calles del centro de Minneapolis en contra de la actuación de los agentes federales enviados por el gobierno de Donald Trump.

PUBLICIDAD

Organizaciones como sindicatos, mercados comunitarios de cooperativas, y negocios locales anunciaron su intención de unirse a la protesta denominada “ Día de la Verdad y la Libertad” (Day of Truth & Freedom), que propuso paralizar la actividad económica, no asistir a la escuela y los trabajos, y marchar por las calles del centro de Minneapolis la tarde de este viernes.

Negocios locales también protestaron


El viernes 23 de enero por la mañana más de 700 negocios en todo el estado cerraron por solidaridad con la protesta.

Relacionados:
Nueva YorkHeridos en tiroteo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX