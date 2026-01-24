Nueva York Muere persona baleada por agentes en Minnesota durante redadas migratorias El hombre de 51 años de edad murió luego de que fuera baleado

Agentes de inmigración mataron a tiros este sábado a un hombre en Minneapolis, según confirmó la Policía a medios locales, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala ordenadas en esta urbe por el Gobierno del presidente Donald Trump.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, confirmó el fallecimiento del hombre en declaraciones que recoge el diario The Minnesota Star Tribune.

En tanto, a través de su cuenta de X, el Gobernador de Minnesota, mencionó que Minnesota está harta y que el presidente debe poner fin a esta operación.

Saquen de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. Ya

¿Qué pasó?

La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo a The Associated Press en un mensaje de texto que la persona tenía un arma de fuego con dos cargadores y que la situación estaba "evolucionando".

Tras el tiroteo, los transeúntes se congregaron y gritaron groserías a los agentes federales, llamándolos "cobardes" y diciéndoles que se fueran a casa. Un agente respondió burlonamente mientras se alejaba, diciéndoles: "¡Buu!". Agentes en otros lugares empujaron a un manifestante que gritaba dentro de un coche.

El tiroteo se produjo en medio de protestas diarias generalizadas en las Ciudades Gemelas desde el tiroteo del 7 de enero de Renee Good, de 37 años , quien murió cuando un oficial de Inmigración y Control de Aduanas disparó contra su vehículo.

Esto también ocurre un día después de que miles de manifestantes que protestaban contra la represión a los inmigrantes llenaron las calles de la ciudad en un clima gélido, pidiendo a las fuerzas del orden federales que se fueran.

Miles de personas protestan contra la ofensiva antimigratoria de Trump el viernes 24 de enero

Este viernes 23 de enero aunque la temperatura polar extrema fue de -10° Fahrenheit, eso no impidió que miles de personas se manifestaran por las calles del centro de Minneapolis en contra de la actuación de los agentes federales enviados por el gobierno de Donald Trump.

Organizaciones como sindicatos, mercados comunitarios de cooperativas, y negocios locales anunciaron su intención de unirse a la protesta denominada “ Día de la Verdad y la Libertad” (Day of Truth & Freedom), que propuso paralizar la actividad económica, no asistir a la escuela y los trabajos, y marchar por las calles del centro de Minneapolis la tarde de este viernes.

Negocios locales también protestaron