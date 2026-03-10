Clima

Pronostican tormentas severas con riesgo de múltiples tornados en el Medio Oeste de EEUU

Los meteorólogos indicaron que cualquier tormenta severa que se forme en la zona podría generar vientos con fuerza cercana a la de un huracán.

N+ Univision
Por:N+ Univision
Autoridades advirtieron que este 10 de marzo podrían registrarse tormentas eléctricas severas con riesgo de múltiples tornados en partes del Medio Oeste de Estados Unidos, principalmente en zonas de Illinois, Indiana y Michigan.

Las condiciones atmosféricas favorecen el desarrollo de tormentas intensas durante la tarde y la noche de este martes, desde sectores de las llanuras del sur hasta la región sur de los Grandes Lagos, de acuerdo con el Storm Prediction Center del National Weather Service.

Esto llevaría a la formación de tornados fuertes, según el aviso emitido poco antes del mediodía.

"Es probable que se presenten todos los peligros severos, incluyendo el riesgo de múltiples tornados de fuertes a intensos, vientos destructivos y granizo de gran tamaño", indicó la autoridad.

¿Dónde se esperan mayores afectaciones?

Las áreas con mayor riesgo incluyen el norte de Indiana, el norte y centro de Illinois y el sur de Michigan.

Según un gráfico, la zona más afectada se concentra en Illinois, especialmente en la región entre Peoria y el área de Chicago.

En esas áreas podrían presentarse varios tornados, algunos potencialmente intensos, además de ráfagas de viento destructivas y granizo de gran tamaño, incluso comparable con pelotas de béisbol.

Algunas ciudades que aparecen dentro o cerca del área de riesgo son:

- Chicago

- Peoria

- Springfield (Illinois)

- Kankakee

- Rockford

- South Bend

- Fort Wayne

- Indianapolis

- St. Louis

- Grand Rapids

- Detroit

- Des Moines

Video Tormentas severas con granizo y riesgo de inundación amenazan a Chicago

El área de tormentas abarca principalmente el centro-este de Estados Unidos, incluyendo partes de:

- Illinois

- Indiana

- Missouri

- Iowa

- Michigan

-Wisconsin

- Ohio y Kentucky

Los meteorólogos indicaron que cualquier tormenta severa que se forme en la zona podría generar vientos con fuerza cercana a la de un huracán, lluvias intensas con posibilidad de inundaciones repentinas y granizo significativo.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, seguir las actualizaciones de los sistemas oficiales de alerta y revisar los planes de seguridad ante tornados.

El organismo también recordó que una vigilancia de tornado significa que las condiciones son favorables para que se desarrollen tornados en las próximas horas, por lo que, en caso de emitirse una advertencia para una zona específica, se recomienda buscar refugio inmediato en un sótano o en una habitación interior en el nivel más bajo de un edificio resistente.
