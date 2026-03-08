Marco Rubio Un crucifijo que marcó la relación entre EEUU y Bolivia vuelve a Sudamérica Durante décadas, el crucifijo de oro permaneció en los registros de obsequios diplomáticos asociados a una reunión bilateral en Washington, entre Jaime Paz y el presidente George H.W. Bush, en 1990. Hoy cambia la historia.



Un mítico crucifijo de oro volvió a las manos de Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, tras una promesa que su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora, había hecho treinta años atrás y que se cumple con la llegada de su hijo a la Presidencia.

En el invierno de 1990, durante una visita oficial marcada por la cooperación tras el fin de la Guerra Fría, el entonces presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, entregó un obsequio singular al mandatario estadounidense George H. W. Bush: un pequeño crucifijo de oro.

La pieza permaneció durante décadas en los registros de obsequios diplomáticos asociados a aquella reunión bilateral en Washington.

Según los registros, el pacto establecía que sería devuelto cuando uno de sus hijos llegara a la Presidencia del país. 36 años después, la promesa se cumplió y el secretario de Estado, Marco Rubio, entregó la pieza al actual mandatario.

En una ceremonia discreta celebrada en Washington, el secretario Rubio devolvió oficialmente el crucifijo de oro al nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz. El acto fue presentado por diplomáticos de ambos países como un gesto de reconocimiento histórico y de continuidad institucional.

El actual presidente Paz, al recibir la pieza, afirmó que el crucifijo “regresa no sólo como un objeto histórico, sino como testigo silencioso de más de tres décadas de relación entre nuestros pueblos”.

En su retorno, el crucifijo de oro deja una lección característica de la diplomacia: a veces los objetos más pequeños guardan las historias más largas.

Cercanía EEUU y Bolivia

La relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira ha evolucionado. Desde el inicio del actual gobierno boliviano, ambos líderes han sostenido reuniones bilaterales en foros internacionales, donde han buscado reforzar el diálogo político después de años de relaciones fluctuantes entre Washington y La Paz.

President Donald Trump poses with President of Bolivia Rodrigo Paz Pereira at the Shield of the Americas Summit, Saturday, March 7, 2026, at Trump National Doral Miami in Doral, Fla. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Imagen Mark Schiefelbein/AP

La Casa Blanca ha valorado la disposición del gobierno boliviano para cooperar en seguridad y comercio, mientras que La Paz ha buscado ampliar mercados y atraer capital estadounidense en sectores como minería, energía y tecnología.

