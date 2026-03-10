Uber Uber lanza en EEUU una nueva opción exclusiva para mujeres La nueva función se está implementando a nivel nacional a pesar de una demanda colectiva en curso contra la política en California, presentada por conductores de Uber que argumentan que discrimina a los hombres.

Video Uber Mujeres: La plataforma lanza función nacional para solicitar viajes exclusivos con conductoras

Uber lanzó una función que permite que tanto mujeres conductoras como pasajeras en Estados Unidos puedan ser emparejadas con otras mujeres para realizar viajes, ampliando un programa piloto destinado a abordar las preocupaciones sobre la seguridad de su plataforma de viajes compartidos.

La nueva función se está implementando a nivel nacional a pesar de una demanda colectiva en curso contra la política en California, presentada por conductores de Uber que argumentan que discrimina a los hombres. La empresa rival de transporte compartido, Lyft, enfrenta una demanda por discriminación por una oferta similar que introdujo a nivel nacional en 2024.

La función de Uber, anunciada en una entrada de blog , permite a las mujeres solicitar una conductora a través de una opción en la app llamada " Conductoras". Las pasajeras pueden optar por otro viaje si la espera es demasiado larga y también pueden reservar un viaje con una conductora con antelación. Una tercera opción permite a las usuarias configurar su preferencia de conductora en la configuración de la app, lo que aumenta las posibilidades de encontrar una conductora, pero no la garantiza. Uber también permite a las adolescentes solicitar conductoras.

Las mujeres conductoras de Uber pueden configurar las preferencias de la aplicación para solicitar viajes con pasajeras mujeres y pueden desactivar esa preferencia en cualquier momento.

Uber, con sede en San Francisco, dice que aproximadamente una quinta parte de sus conductores en Estados Unidos son mujeres, aunque la proporción varía según la ciudad.

Dos conductores de Uber en California presentaron una demanda colectiva contra Uber en noviembre, argumentando que, al potencialmente dar a las conductoras acceso a un grupo más amplio de pasajeros, la nueva función viola la Ley Unruh de California, que prohíbe la discriminación sexual por parte de las empresas. La demanda también argumenta que la política de Uber "refuerza el estereotipo de género de que los hombres son más peligrosos que las mujeres".

Uber presentó una moción para obligar a un arbitraje en el caso, citando un acuerdo que los demandantes firmaron al unirse a la aplicación como conductores. En la moción, Uber negó que su nueva función violara la Ley Unruh, argumentando que "sirve a un sólido y reconocido interés público en mejorar la seguridad".

Ann Olivarius, cofundadora del bufete de abogados McAllister Olivarius, que se especializa en casos de discriminación sexual y acoso sexual, dijo que cree que Uber y Lyft tienen un caso sólido contra los litigios por discriminación porque las características abordan una necesidad comercial urgente de proteger a los clientes.

“Reducir el riesgo de violación de un cliente, ¿es una necesidad empresarial? Yo diría que sí”, dijo Olivarius.

Uber puso a prueba la función "Preferencias de Mujeres" en San Francisco, Los Ángeles y Detroit el verano pasado y la expandió a 26 ciudades estadounidenses en noviembre. La compañía lanzó una versión de la función en Arabia Saudita en 2019, tras la histórica ley que otorgó a las mujeres el derecho a conducir. Actualmente ofrece opciones similares en otros 40 países, incluyendo Canadá y México.

Tanto Uber como Lyft han enfrentado miles de denuncias de agresiones sexuales a lo largo de los años, tanto por parte de pasajeros como de conductores. En febrero, un jurado federal declaró a Uber legalmente responsable en un caso de agresión sexual ocurrido en 2023 y la compañía recibió la orden de pagar 8,5 millones de dólares a una mujer de Arizona que afirmó haber sido violada por uno de sus conductores.

Uber sostiene que, dado que sus conductores son contratistas, no es responsable de su mala conducta. Sin embargo, Uber afirma haber tomado múltiples medidas para mejorar la seguridad, incluyendo la colaboración con Lyft en 2021 para crear una base de datos de conductores expulsados por denuncias de agresión sexual y otros delitos.

Melody Flores, una madre soltera que conduce para Uber durante la noche en San Francisco para poder cuidar a su hija de 4 años durante el día, dijo que usa casi exclusivamente la opción de Preferencia de Mujeres y participa en anuncios que promocionan esa función.

Flores, de 41 años, dijo que con frecuencia lidiaba con pasajeros ebrios que hacían comentarios lascivos. Ahora, principalmente recoge a mujeres que salen de turnos nocturnos en hospitales o restaurantes, o de fiestas. Dijo que el negocio ha mejorado, en parte porque se siente más cómoda conduciendo por barrios que antes la ponían nerviosa.

"Especialmente cuando trabajas durante la noche, ha sido agradable tener esa función", dijo Flores.

Sergio Avedian, quien conduce para Uber y Lyft y es un colaborador senior de The RideShare Guy , un blog popular para conductores, dijo que cree que la función es una buena idea, pero es escéptico de que sea efectiva en la práctica debido a la poca cantidad de mujeres conductoras que hay, especialmente durante las horas nocturnas.

"¿Vas a sentarte frente a la barra y esperar 20 minutos más para que te asignen a una mujer?", dijo Avedian. "Para los pasajeros, lo importante es lo rápido que puedes llegar y cuánto cuesta".

Uber dijo que espera que la opción Preferencias de Mujeres atraiga a más conductoras a su plataforma, y ha lanzado una campaña mediática con atletas estrella como Alex Morgan y Jordan Chiles para promocionarla.

A diferencia de Women+Connect de Lyft , la función de Uber no está disponible para pasajeros o conductores que se identifican como no binarios. En el caso de los conductores, Uber explicó que la compañía se basa en el género que figura en sus licencias de conducir, lo que significa que, para las mujeres transgénero, su capacidad para usar la función podría depender de si su estado les permite cambiar su identificación de género en los documentos .

