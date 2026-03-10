Papa León XIV Papa León XIV anuncia la renuncia de obispo en California acusado de malversar 270,000 dólares de una parroquia La investigación comenzó después de que alguien de la iglesia entregó a las autoridades documentos que apuntaban a una posible malversación de fondos.

El obispo de una pequeña comunidad católica caldea en el área de San Diego renunció en medio de acusaciones de que malversó 270,000 dólares de su parroquia, anunció el papa León XIV.

PUBLICIDAD

El obispo Emanuel Shaleta se declaró inocente el lunes de 16 cargos graves, incluyendo lavado de dinero, durante una audiencia a la que asistieron muchos de sus partidarios. La audiencia se produjo tras su arresto el jueves en el Aeropuerto Internacional de San Diego cuando intentaba salir del país, según la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego.

Shaleta, de 69 años, está acusada de malversar fondos de la Catedral Católica Caldea de San Pedro en El Cajón, al este de San Diego.

En agosto pasado, alguien de la iglesia de Shaleta proporcionó una declaración y documentación “que mostraba una posible malversación de fondos de la iglesia”, dijo la oficina del sheriff en un comunicado de prensa.

El Vaticano informó en su boletín diario del martes que León aceptó la renuncia de Shaleta según el código de derecho canónico para las iglesias de rito oriental, que permite al papa dar su consentimiento si un obispo solicita su dimisión. También indicó que el cardenal iraquí Louis Sako se retiró como patriarca de la Iglesia católica caldea mundial, expresando su deseo de dedicarse a la oración, la escritura y el servicio sencillo. No está claro si su retiro está relacionado con el caso de Shaleta.

Leo aceptó la renuncia de Shaleta en febrero, pero no se anunció hasta esta semana, según la embajada del Vaticano en Washington. La Santa Sede parece haber esperado para anunciar la decisión a fin de no interferir en la investigación policial.

PUBLICIDAD

El fiscal Joel Madero afirmó que las acusaciones contra Shaleta están relacionadas con pagos mensuales de alquiler de más de $30,000 de un inquilino del salón social de la iglesia que supuestamente faltaban. Añadió que había discrepancias en las cuentas de la iglesia y que Shaleta "proporcionó versiones completamente irrazonables sobre el destino de ese dinero".

El juez fijó una fianza de 125,000 dólares y confiscó el pasaporte de Shaleta. Madero afirmó que Shaleta corría el riesgo de fugarse, pero el abogado del obispo indicó que la huida del jueves ya estaba planeada. Las autoridades no especificaron adónde se dirigía.

Durante una misa el 22 de febrero, Shaleta abordó las acusaciones en su contra, diciendo que nunca ha “abusado de ningún centavo del dinero de la iglesia”.

Video El Vaticano confirma que el papa León XIV no viajará a Estados Unidos



“Al contrario, he hecho todo lo posible para preservar y gestionar adecuadamente las donaciones de la Iglesia”, dijo entonces.

La abogada de Shaleta, Sharon Appelbaum, afirmó que planeaba demostrar la falsedad de las acusaciones. Los sacerdotes de la Eparquía Católica Caldea de San Pedro Apóstol emitieron un comunicado expresando su solidaridad con Shaleta.

Shaleta podría enfrentar 15 años de prisión si es declarada culpable de todos los cargos, según informó la fiscalía. La audiencia preliminar está programada para el 27 de abril.

El martes, la iglesia parroquial de El Cajón estaba cerrada y su estacionamiento vacío. Leo nombró al obispo Saad Hanna Sirop como administrador temporal.

PUBLICIDAD

¿Quién es Emanuel Shaleta?

Shaleta fue ordenado sacerdote de la Iglesia Católica Caldea en Detroit en 1984. Fue nombrado miembro de la rama de San Diego de la I glesia Católica de Rito Oriental en los EE. UU. en 2017.

La Iglesia Católica Caldea representa a más de un millón de cristianos de habla aramea, principalmente de Irak. Si bien sus creencias se alinean con la doctrina católica romana, incluyendo la Trinidad y la divinidad de Jesús, la iglesia mantiene sus propias tradiciones e identidad orientales, distintivas y ancestrales.

Sako, de 76 años, declaró que ofreció libremente su renuncia al papa León XIV, quien la concedió, y que se marchaba "por voluntad propia". Como líder de la Iglesia católica caldea mundial, ocasionalmente tuvo enfrentamientos con los líderes políticos iraquíes .

La Fundación Comunitaria Caldea estima que hay alrededor de 500.000 miembros en los EE. UU., con la mayor concentración (alrededor de 187.000) en el área de Detroit, y el resto concentrado en California y Arizona.

La jubilación de Sako "brindará la oportunidad de que surja un nuevo liderazgo, ojalá un líder más joven que traiga nueva vida a la comunidad", dijo el reverendo Mark Morozowich, quien dirige el Centro de Estudios de la Iglesia Ucraniana en la Universidad Católica de América en Washington.

El obispo, mientras tanto, es el “padre espiritual” de la diócesis, y la renuncia de Shaleta probablemente causará disturbios más allá de su parroquia del sur de California.

PUBLICIDAD

“Que un obispo se enfrente a acusaciones tan graves es un momento triste en la historia de estos maravillosos cristianos, que son una pequeña comunidad que históricamente ha sufrido mucho bajo la ocupación iraquí”, dijo.

FTA