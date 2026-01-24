Protestas ¿Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Minneapolis? El asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales de inmigración (ICE) durante las manifestaciones en Minneapolis, Minnesota, han generado polémica entre la sociedad estadounidense.

Video Agentes federales de inmigración matan a un hombre en Minneapolis, Minnesota



El asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales de inmigración (ICE) durante las manifestaciones en Minneapolis, Minnesota, han generado polémica entre la sociedad estadounidense, luego de que se confirmara la identidad de la víctima.

¿Quién era Alex Jeffrey Pretti?

PUBLICIDAD

Alex Jeffrey Pretti de 37 años murió baleado por agentes federales en el barrio Whittier de Minneapolis, por la mañana de este sábado 24 de enero de 2026. Fue identificado por su familia y autoridades locales tras el tiroteo.

Pretti era ciudadano estadounidense, nacido en Illinois, y había vivido en Minneapolis, donde era conocido por sus vínculos comunitarios y su trabajo profesional. Se desempeñaba como enfermero de cuidados intensivos (ICU) en el sistema de atención médica de veteranos (VA Health Care System) de la ciudad.

Los registros oficiales y su familia confirmaron que no tenía antecedentes penales, aparte de algunas multas de tráfico menores, además fue descrito como alguien que se preocupaba profundamente por las personas y su bienestar.

Pretti asistió a la University of Minnesota y obtuvo su licencia de enfermero registrada en 2021, vigente hasta marzo de 2026, según registros estatales. También trabajó en investigación médica e integró comunidades científicas y de salud pública.

Imagen Foto: Facebook

De acuerdo con declaraciones de sus familiares, era un amante de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aficionado a la caminata y exploración.

Pretti había participado en protestas comunitarias en Minneapolis en las semanas previas a su asesinato, especialmente tras otro tiroteo que cobró la vida de Renee Good, una madre local, también a manos de un agente de ICE.

Su familia dijo que estaba “muy molesto” por la presencia y acciones de los agentes del ICE en la ciudad contra la comunidad migratoria, veía las protestas como una forma de expresar su preocupación.

PUBLICIDAD

Testimonios de colegas y amigos lo describen como un profesional dedicado y amable, con un fuerte sentido de servicio. Sus compañeros de trabajo en el VA resaltaron su compromiso con los pacientes y su humor amable, lo que lo hacía querido dentro del entorno sanitario.

Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, Imagen Foto: AP

Pretti también era propietario legítimo de un arma de fuego con permiso estatal para portarla, aunque su familia indicó que no solía llevarla habitualmente. La policía de Minneapolis confirmó que era un dueño legal de armas sin historial violento.

Este sábado 24 de enero, Pretti se encontraba en un lugar donde manifestantes protestaban contra los agentes federales, y si bien las circunstancias exactas del enfrentamiento aún son objeto de investigación, los videos difundidos muestran momentos de tensión entre él y los agentes antes de que ocurrieran disparos.

¿Terrorista doméstico?

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, ofreció una conferencia de prensa en donde fue cuestionada sobre la muerte de Alex Pretti, a quien calificó como un “terrorista doméstico”.

Lo acusó de acercarse a los agentes de ICE con un arma, aunque las imágenes muestran que el hombre de 37 años solo llevaba consigo un celular desde donde grabó los hechos en donde terminó sin vida.

TLS