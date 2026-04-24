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Alerta en Oklahoma para la noche del viernes: alto riesgo de tormentas severas tras devastador tornado

Según el NWS, se prevé un alto riesgo de tormentas eléctricas severas en Oklahoma y la región de ArkLaTex, lo que podría agravar la situación en zonas ya afectadas tras el paso de un tornado

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Por:N+ Univision
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Video Clima hoy en EEUU del viernes 24 de abril 2026: Georgia espera lluvias tras su peor sequía en años

El paso reciente de un potente tornado en Oklahoma, que dejó importantes daños materiales, ha encendido las alertas meteorológicas en el sur de Estados Unidos. Ahora, el Servicio Meteorológico Nacional ( NWS, por sus siglas en inglés) advierte que la amenaza continúa.

Según los expertos meteorológicos, para la noche del viernes 24 de abril de 2026 se prevé un a lto riesgo de tormentas eléctricas severas en Oklahoma y la región de ArkLaTex, lo que podría agravar la situación en zonas ya afectadas.

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Riesgo elevado de tormentas severas

De acuerdo con el pronóstico, se esperan tormentas eléctricas dispersas desde las llanuras del sur hasta el valle inferior del Misisipi. Entre los principales peligros se encuentran granizo de gran tamaño -superior a 2 pulgadas de diámetro-, fuertes ráfagas de viento y la posible formación de tornados.

El sureste de Oklahoma y el noreste de Texas concentran la mayor probabilidad de fenómenos severos, donde se prevé la formación de supercélulas. Estas tormentas organizadas podrían intensificarse entre las 19:00 y 22:00 UTC, impulsadas por el calentamiento diurno y un ligero fortalecimiento de los vientos en niveles medios y altos.

Evolución de la amenaza por la noche

Con el avance de las horas, las tormentas podrían agruparse y desplazarse hacia el este-sureste a través de ArkLaTex, incrementando el riesgo de vientos dañinos. Aunque los vientos en niveles bajos no serán particularmente intensos, la combinación de inestabilidad y condiciones locales podría favorecer la aparición de algunos tornados, especialmente en áreas cercanas a los límites de salida de tormentas previas.

El pronóstico también señala que nuevos desarrollos convectivos podrían registrarse en el valle inferior del Misisipi durante la tarde y noche del viernes, con amenazas principalmente asociadas a ráfagas de viento. Ante este panorama, las autoridades mantienen un nivel de riesgo elevado en la región, destacando la posibilidad de múltiples tormentas severas con granizo significativo y condiciones adversas durante las próximas horas.

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