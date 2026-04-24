Tornado

Un tornado arrasa Oklahoma, daña viviendas y obliga a cerrar carreteras

Los daños más extensos se registraron cerca del pueblo rural de Enid la noche del jueves. Un video publicado en internet muestra una columna de aire que se desplaza rápidamente y que impacta contra el suelo, junto con viviendas completamente destruidas.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Tornados arrasan cinco estados del centro y norte de EE.UU.

Un potente tornado azotó el jueves Oklahoma, donde arrancó tejados de edificios, derribó postes de electricidad y obligó a equipos de emergencia a acudir con rapidez a una comunidad rural cerca de la Base Aérea Vance, informaron las autoridades.

El tornado confirmado se desplazó por partes de Enid, una ciudad de unos 50,000 habitantes cerca de la frontera norte del estado, según el Servicio Meteorológico Nacional. Videos publicados en internet muestran una columna de aire que gira rápidamente y toca tierra, junto a viviendas completamente destruidas.

PUBLICIDAD

Más sobre Tornado

Fuertes tormentas y tornados golpean Wisconsin, Minnesota e Illinois; dejan severos daños sin víctimas
2 mins

Fuertes tormentas y tornados golpean Wisconsin, Minnesota e Illinois; dejan severos daños sin víctimas

Estados Unidos
Alerta por tornados amenaza a Illinois, Wisconsin y al norte de Oklahoma en este fin de semana
2 mins

Alerta por tornados amenaza a Illinois, Wisconsin y al norte de Oklahoma en este fin de semana

Estados Unidos
Alertan por posible formación de un tornado en el sur de Illinois
1 mins

Alertan por posible formación de un tornado en el sur de Illinois

Estados Unidos
Tornados matan a dos personas y destruyen casas en Indiana e Illinois; alertan más tormentas severas
5 mins

Tornados matan a dos personas y destruyen casas en Indiana e Illinois; alertan más tormentas severas

Estados Unidos
El paso del tornado por Michigan, en imágenes
9 fotos

El paso del tornado por Michigan, en imágenes

Estados Unidos
Alerta de tornados para las próximas horas en Oklahoma, Illinois, Kansas, Iowa y Misuri
3 mins

Alerta de tornados para las próximas horas en Oklahoma, Illinois, Kansas, Iowa y Misuri

Estados Unidos
Emiten Alerta por tornado: estos son los estados en riesgo
3 mins

Emiten Alerta por tornado: estos son los estados en riesgo

Estados Unidos
Cifra de muertos por tornados y tormentas sube a 27 en medio de estela de destrucción
4 mins

Cifra de muertos por tornados y tormentas sube a 27 en medio de estela de destrucción

Estados Unidos
Alerta de mal tiempo en todo el Medio Oeste: se esperan tornados, tormentas y granizo de gran tamaño
3 mins

Alerta de mal tiempo en todo el Medio Oeste: se esperan tornados, tormentas y granizo de gran tamaño

Estados Unidos
Tormentas con granizo y tornados golpean Texas y Oklahoma: hay al menos dos muertos
3 mins

Tormentas con granizo y tornados golpean Texas y Oklahoma: hay al menos dos muertos

Estados Unidos

Hasta la mañana de este viernes no se habían reportado víctimas mortales y solo se registraron heridos leves horas después del paso del tornado, de acuerdo con la policía del condado de Garfield. Las autoridades iban puerta por puerta en algunos vecindarios para comprobar el estado de los residentes.

La Base Aérea Vance se vio afectada por el tornado, pero el alcance de los daños no estaba claro aún. La base indicó en una publicación en redes sociales que las autoridades “están llevando a cabo procedimientos de verificación para garantizar que todo el personal esté a salvo y localizado”.

“Por favor, acompáñenme a rezar por la comunidad de Enid, que se ha visto gravemente afectada por el tornado de esta noche”, dijo el gobernador estatal, Kevin Stitt, en una publicación en redes sociales.

La portavoz del Departamento de Policía de Enid, Cass Rains, señaló que había reportes iniciales de gente atrapada en viviendas y de daños extensos. El condado de Garfield incluye la Base Aérea Vance, que está a unas 80 millas al norte de Oklahoma City.

Relacionados:
TornadoMeteorologíaOklahomaOklahoma City

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Doménica Montero
Gratis
Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX