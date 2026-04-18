Clima

Alerta por tornados amenaza a Illinois, Wisconsin y al norte de Oklahoma en este fin de semana

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la NOAA emitió una alerta de riesgo nivel 3/5 para gran parte de Illinois y el noreste de Missouri, así como para el norte de Oklahoma

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Por:N+ Univision
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Un tornado este viernes 17 de abril sorprendió al condado de Stephenson, Illinois, dejando decenas de casas con daños y cortes de energía eléctrica. Sin embargo, la amenaza aún no termina, pues las autoridades meteorológicas activaron alertas en la franja que abarca desde Wisconsin, Illinois, hasta el norte de Oklahoma.

Las autoridades meteorológicas activaron este viernes una alerta por riesgo de tornados, granizo y vientos de alto riesgo en una extensa franja del Medio Oeste y las Grandes Llanuras, con puntos de mayor peligro en Wisconsin, Illinois, Iowa, Missouri y el norte de Oklahoma.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la NOAA emitió una alerta de riesgo nivel 3/5 para gran parte de Illinois y el noreste de Missouri, así como para el norte de Oklahoma.

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En algunas zonas del Upper Midwest, el pronóstico incluyó potencial para tornados fuertes y granizo de tamaño gigante (hasta 3-3.5 pulgadas o más), antes de que las tormentas se organizaran en líneas con ráfagas de viento entre 60 y 90 mph.

En Wisconsin, gran parte del estado permaneció bajo vigilancia de tornado hasta las 8 de la noche con énfasis en el centro y suroeste. Autoridades locales reportaron tormentas supercelulares capaces de generar tornados aislados pero intensos, especialmente cerca de frentes cálidos.

Reportes preliminares confirmaron el desarrollo de tornados. Un tornado tocó tierra cerca de Lena, Illinois, derribando árboles y dañando vehículos; otro fue reportado en Rochester, Minnesota, por lo que se activó una advertencia de “situación particularmente peligrosa” (PDS) en Wisconsin.

Además, en el corredor de Iowa a Illinois y Missouri también se registraron múltiples avisos activos, con posibles daños en escuelas y propiedades.

¿Alerta de tornado para este fin de semana?

Para el sábado 18 de abril, el riesgo disminuye a ligero, con posible actividad residual en el Upper Ohio Valley, según el Centro de Predicción de Tormentas, aunque aún con algunos avisos de tornado vigentes hasta la madrugada.

Para el domingo 19 de abril, la amenaza severa queda prácticamente descartada para el SPC.
noche,

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