Noticias ¿'Mentiritas' piadosas en las apps de citas? Los expertos dan claves para detectar el 'kittenfishing' En pleno auge de las aplicaciones de citas, los especialistas advierten de que, a la hora de presentarse digitalmente, cualquier distorsión de la realidad puede volverse en nuestra contra



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Lo más probable es que, si usas una aplicación de citas, hayas podido exagerar a la hora de describirte a ti mismo. Fotos algo retocadas, edad o estatura con datos... digamos, inexactos; o hobbies que nunca llegaste a practicar.

Si esto te suena, que sepas que tiene un nombre. Se llama ' kittenfishing' y, al igual que su primo más lejano, el ' catfishing', los expertos advierten de que suele terminar mal.

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¿Qué es el 'kittenfishing'?

El 'kittenfishing' consiste en decir pequeñas mentiras sobre uno mismo en una aplicación de citas, o al principio de una relación, para parecer más atractivo. Por ejemplo, añadir un par de centímetros a la altura en tu perfil. O decir que te graduaste en una universidad prestigiosa cuando quizás solo hiciste un curso. O falsear tu edad. O usar fotos antiguas o muy retocadas.

Puede que no estés creando una personalidad totalmente inventada, como en el caso del catfishing. Pero tampoco estás siendo del todo honesto.

"El ' kittenfishing' es la versión suave del 'catfishing'", dice Amy Chan, asesora de citas y autora de Unsingle: How to Date Smarter and Create Love that Lasts. "Esto me pasó a mí personalmente. Hice match con un chico que ponía Harvard en su perfil, pero, después de algunas citas, quedó claro que en realidad no se había graduado de Harvard. Había hecho un curso allí"

¿Por qué 'pescamos gatitos'?

Las aplicaciones de citas son básicamente un mercado online. Y uno muy competitivo, además. Para destacar, muchos sienten la necesidad de realzar su verdadera esencia, simplemente para tener una oportunidad, y la triste verdad es que la mayoría de los pescadores de gatitos no son realmente malos ni indeseables. Simplemente no saben cómo destacar.

"Sinceramente, suele surgir de la inseguridad, no de la malicia", afirma Chan. "Algunos clientes me han confesado que falsean su edad o estatura para llamar la atención. Su lógica: una vez que nos conozcamos en persona, las apariencias no importarán. El problema es que la mayoría de la gente se siente engañada cuando la persona que tienen delante no se ajusta a su perfil. Empezar con un pequeño engaño, por inocente que parezca, erosiona la confianza antes incluso de que hayas tenido la oportunidad de construirla".

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Como resultado, el ' kittenfishing' incluso cuando se hace con buenas intenciones, rara vez termina con un final feliz.

"Si te empeñas demasiado en fingir que eres alguien que no es, te vas a llevar una decepción, porque cuando por fin conozcas a la persona, no serás lo que esperaba", afirma Damona Hoffman, asesora de citas y autora de "Al diablo con los cuentos de hadas: Reescribe los mitos de las citas y vive tu propia historia de amor". "En las citas, no buscamos 'me gusta', sino que cultivamos una conexión".

¿Cómo ser la mejor versión de ti mismo, sin engañar a nadie?

Según Hoffman, fingir ser alguien que no eres no es algo que solo hagan quienes buscan pareja. En cierta medida, todos practicamos esta práctica en las redes sociales, donde, por lo general, la gente muestra su mejor versión y omite sus defectos.

Hoffman añade que, con las aplicaciones de citas, la línea que separa lo bueno de lo malo es muy delgada." Quieres mostrar tu mejor versión; y comportarte de la mejor manera posible, sobre todo al principio. Pero también quieres ser auténtico, genuino y honesto. De lo contrario, ¿cómo sabrás si tú y la persona que estás conociendo sois realmente compatibles?", apunta.

En lugar de recurrir al ' kittenfishing', intenta crear un perfil que cuente una historia, algo que vaya más allá de los indicadores superficiales tras los que muchos se esconden.

"Jamás añadiré un filtro a la foto de un cliente cuando estemos trabajando en un perfil", afirma Hoffman. "Lo que quieres es mostrar tu mejor versión, pero eso no significa alterar tu imagen de ninguna manera. Se trata, en cambio, de elegir fotos que cuenten una historia sobre quién eres, donde se refleje tu personalidad, y en realidad no se trata de ser la versión perfecta de ti mismo si tu objetivo final es conectar con alguien y que le gustes".

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Chan anima a quienes buscan pareja a considerar cada foto en una aplicación de citas como una muestra de una faceta diferente de su personalidad. La primera foto, explica, "debe ser un primer plano nítido del rostro; la segunda, una foto de cuerpo entero. A partir de ahí, cada imagen debe servir como punto de partida para que la otra persona pueda conocerte mejor".

"Piensa en ello como darle a alguien un gancho para iniciar una conversación", dice. "Un gran error que veo es cuando la gente publica una foto glamorosa tras otra. Ya lo sabemos, eres guapa. ¿Qué más hay?"

Y, sobre todo, llama a mantener la honestidad: "no te desanimes. Salir con alguien es difícil, sí. Pero el engaño con perfiles falsos solo lo empeora".

"Esto también pone de manifiesto la mentalidad de escasez que prevalece en la cultura actual", afirma Chan sobre esta tendencia. "Quienes buscan pareja están perdiendo la esperanza, creen que no existen buenas parejas y que es más difícil que nunca conocer a alguien con quien tener una relación, y mucho menos sentir una conexión".

Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.