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Tragedia en Detroit: joven de Michigan asesina a cuatro miembros de su familia, incluidos sus padres y su hermano

Los agentes que acudieron a una vivienda el martes por la tarde encontraron a los padres, Sterling Pierce, de 58 años, y Holly Kimball, de 53, en el patio trasero con heridas de bala

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Por:N+ Univision
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Un hombre de 25 años mató a cuatro personas en una casa en un suburbio de Detroit, incluidos sus padres y su hermano, y se entregó rápidamente cuando llegó la policía, informaron las autoridades el miércoles.

“Desconocemos el motivo de este suceso”, aunque el sospechoso tenía una “ relación conflictiva” con sus padres, declaró el jefe de policía de Livonia, Tom Goralski.

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“Aún no sabemos si eso tuvo algo que ver con lo ocurrido”, dijo.

Los agentes que acudieron a una vivienda el martes por la tarde encontraron a los padres , Sterling Pierce, de 58 años, y Holly Kimball, de 53, en el patio trasero con heridas de bala, según informó Goralski.

Según informó, Tanner Pierce, de 22 años, y su novia, de 21, fueron encontrados muertos a tiros en un dormitorio.

Cuando llegó la policía, el sospechoso salió de la casa "con las manos sobre la cabeza y los dedos entrelazados... El sujeto respondió e indicó que había disparado a su familia", dijo Goralski.

El jefe de policía afirmó que no existía ningún registro de que la policía hubiera respondido a llamadas por problemas en esa vivienda.

“Este es un suceso trágico para nuestra ciudad”, dijo Goralski.

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