Noticias Las abejas asesinas de Arizona son peligrosas para las personas y las mascotas: ¿cómo mantenerse a salvo? Un fenómeno cada vez más frecuente en algunas zonas de Estados Unidos ha llevado a expertos a reforzar las recomendaciones de seguridad para personas y mascotas; las autoridades aconsejan reconocer las señales de actividad intensa de estos insectos para evitar incidentes

Video Dos personas murieron por ataques de abejas al sur de Arizona

¿Oyes un zumbido en tu jardín? Podría tratarse de la abeja africanizada, a menudo llamada "abeja asesina", que es un híbrido de abejas africanas y abejas europeas.

En las últimas décadas, se han extendido por Arizona y otros estados del suroeste, y ahora son bastante comunes en las regiones desérticas cálidas.

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Estas abejas son muy parecidas a las abejas melíferas comunes, pero se caracterizan por ser mucho más protectoras de sus nidos. Si se las molesta, pueden atacar en gran número y perseguir a las amenazas a largas distancias.

Su actividad suele alcanzar su punto máximo durante los meses más cálidos, especialmente desde la primavera hasta principios del otoño, cuando las colonias crecen y los enjambres son más comunes.

Para mantenerse a salvo, las personas y las mascotas deben evitar molestar a los enjambres o nidos de abejas y mantener una distancia prudencial si ven abejas entrando y saliendo repetidamente por una pequeña abertura. Mantenga a sus mascotas dentro de casa si hay abejas agresivas cerca.

Evite las vibraciones fuertes cerca de las colmenas, cubra los alimentos y las bebidas azucaradas que se conserven al aire libre y nunca intente retirar una colmena usted mismo. Esto es lo que necesitas saber sobre las abejas asesinas y cómo mantenerte a salvo a ti y a tus mascotas.

¿Son las abejas asesinas un problema en Arizona?

Las abejas africanizadas proporcionan los mismos beneficios que las abejas europeas y otros polinizadores para la conservación de los entornos agrícolas y silvestres.

“Sin embargo, su potencial peligro para la seguridad de las personas, las mascotas y el ganado podría ser un problema”, dijo Adrian Fisher, profesor asistente de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Estatal de Arizona. “Una comprensión generalizada de que la agresividad de las abejas es un mecanismo de defensa puede ayudar a las personas a mantenerse a salvo, tanto ellas como sus mascotas, manteniéndose alejadas de los nidos y llamando al personal adecuado para su eliminación”.

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En el condado de Cochise, el experto en abejas Reed Booth ha observado un aumento considerable en la población de colmenas, con algunas colonias que albergan hasta 300,000 abejas, seis veces la cantidad habitual. Este incremento se atribuye a la abundante producción de néctar durante el monzón de verano, lo que estimula la actividad y la agresividad de las colmenas.

De manera similar, en Gilbert, los especialistas en control de plagas han reportado un aumento en los enjambres de abejas africanizadas, especialmente después de las lluvias. Algunos enjambres anidan en cavidades estructurales de las viviendas, lo que representa un mayor riesgo para los residentes.

¿Qué aspecto tienen las abejas asesinas en Arizona?

En Arizona, las abejas asesinas son prácticamente idénticas a las abejas comunes: insectos pequeños de color marrón dorado con tórax peludo y alas translúcidas.

La mayoría miden alrededor de media pulgada de largo y son difíciles de distinguir de las abejas comunes.

¿Qué ocurre si te pica una abeja asesina?

Si te pica una abeja asesina, la reacción es similar a la de una picadura de abeja común: dolor, hinchazón y enrojecimiento.

¿Qué hacer y qué no hacer después de una picadura?

Fisher dijo que es importante abandonar la zona de inmediato y luego extraer el aguijón con un objeto de borde plano, como una tarjeta de crédito.

“Refugiarse en el interior, si es posible, sería lo ideal, ya que las abejas se desorientan con las ventanas y las luces. Si la víctima no tiene la opción de refugiarse en una casa o edificio, un vehículo también es una buena alternativa”, dijo, y agregó que la piscina no es un refugio seguro.

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“Una víctima nunca debería saltar a un cuerpo de agua, ya que las abejas esperarán a que la víctima salga a la superficie” Si todo lo demás falla, corre.

"Si no hay refugio disponible, la distancia es la mejor defensa. Al huir de las abejas, la víctima no debe intentar espantarlas, ya que esto podría enfurecerlas aún más», explicó. «En cambio, la víctima debe protegerse la cara y concentrarse en crear la mayor distancia posible".

¿Qué pasa si mi perro come abejas?

Las abejas africanizadas pueden ser peligrosas para las mascotas, ya que los animales pueden perturbar accidentalmente una colmena oculta y provocar un ataque. Los perros son los que corren mayor riesgo, pues son curiosos por naturaleza y pueden ladrar, olfatear, escarbar o rascar cerca de las zonas de anidación. Los gatos, los caballos y el ganado también pueden sufrir picaduras si se acercan demasiado a una colonia.

Algunas de las mejores maneras de proteger a las mascotas incluyen mantener los patios libres de lugares donde las abejas puedan anidar, como pilas de leña, contenedores volcados, cobertizos, cajas de riego y agujeros en las paredes.

Esté atento a las abejas que entran y salen repetidamente de un mismo lugar, ya que esto suele indicar la presencia de una colmena cercana. Durante los meses más cálidos de Arizona, especialmente desde la primavera hasta principios del otoño, mantenga a sus mascotas supervisadas al aire libre y evite las áreas donde se hayan reportado enjambres.

Si aparecen abejas agresivas, meta a sus mascotas en casa inmediatamente. No intente espantarlas, ya que un movimiento brusco puede hacer que se pongan a la defensiva. Si un perro está afuera durante un ataque, cúbrale la cara y los ojos con una chaqueta o manta mientras busca refugio rápidamente. Ni el agua ni saltar a una piscina detendrán el ataque de las abejas.

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Los síntomas de picaduras de abeja en mascotas incluyen hinchazón alrededor de la cara, lloriqueos, babeo, vómitos, dificultad para respirar, debilidad o colapso. Las picaduras múltiples constituyen una emergencia y requieren atención veterinaria inmediata. Incluso unas pocas picaduras pueden provocar una reacción alérgica grave en algunos animales. Si su perro ingiere abejas, acuda al veterinario de inmediato.