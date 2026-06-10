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El presidente Trump reabre el debate sobre el T-MEC: "No necesitamos nada de lo que tiene México"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la renovación del T-MEC y aseguró que "no necesitamos nada de lo que tiene México"

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Por:N+ Univision
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Video Donald Trump amenaza con no renovar el T-MEC durante su próxima revisión el 1 de julio

Este miércoles, 10 de junio de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre el futuro del el acuerdo de libre comercio T-MEC con Canadá y México.

En declaraciones realizadas en la Casa Blanca, Trump dijo que podría no renovarlo y que estaba discutiendo el asunto con los líderes de México y Canadá.

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Aseguró que "no necesitamos nada de lo que tiene México" ni de Canadá, pero que estos dos países "necesitan todo lo que tenemos nosotros".

No sé si lo voy a renovar porque, para ser sincero, Estados Unidos está mucho mejor; no necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros
Donald Trump, presidente de Estados Unidos

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México busca extender el T-MEC por 16 años más

Cabe recordar que la Secretaría de Economía de México envió el 1 de junio de 2026 una comunicación formal al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro canadiense Dominic LeBlanc, para notificar la posición de México de cara a la primera revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC).

El documento, firmado por el secretario Marcelo Ebrard Casaubon, establece que México quiere extender el tratado por 16 años más.

México buscará el mejor acuerdo comercial con EEUU: Roberto Lazzeri

Roberto Lazzeri, quien fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador de México en Estados Unidos, aseguró que nuestro país buscará y logrará el mejor acuerdo comercial posible con norteamerica.

Porque las coincidencias estructurales y las oportunidades compartidas con los Estados Unidos son mucho mayores que nuestras diferencias coyunturales
Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos


Durante su comparecencia ante comisiones del Senado, Roberto Lazzeri también advirtió que trabajará por evitar que se criminalice la migración y haya cooperación con respeto a nuestra soberanía.

Video Donald Trump firma ley que brinda 70.000 MDD adicionales para ICE y la Patrulla Fronteriza
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