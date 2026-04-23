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Alerta viajeros: estos aeropuertos podrían retrasar vuelos hoy por mal clima en el país

Se recomienda a los pasajeros consultar directamente con su aerolínea el estatus de su vuelo antes de trasladarse al aeropuerto, ya que las condiciones meteorológicas podrían provocar cambios de último momento

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Por:N+ Univision
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Video Clima hoy en EEUU del jueves 23 de abril 2026: Aviso de tornados en Wisconsin

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ( FAA, por sus siglas en inglés), advirtió que este jueves 23 de abril de 2026 varios aeropuertos del país podrían registrar retrasos debido a condiciones meteorológicas adversas, principalmente por fuertes vientos, tormentas eléctricas y baja visibilidad.

Aeropuertos con mayor riesgo de retrasos

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Según el informe de tráfico aéreo de la FAA, entre las principales terminales aéreas con posibles afectaciones se encuentran el Boston Logan International Airport en Boston, así como los aeropuertos del área de Nueva York: John F. Kennedy International Airport ( JFK), LaGuardia Airport ( LGA) y Newark Liberty International Airport ( EWR).

Podrían presentarse demoras en el Philadelphia International Airport ( PHL) y en el Harry Reid International Airport ( LAS), debido a ráfagas intensas de viento. Además, las tormentas eléctricas alcanzarían a impactar las operaciones en Minneapolis-St. Paul ( MSP), mientras que en Seattle ( SEA) se prevén nubes bajas que afectarían la visibilidad y la logística de los vuelos.

Vaguada y frente frío podrían afectar vuelos

De acuerdo con el National Weather Service ( NWS, por siglas en inglés), una potente vaguada en altura está generando un sistema climático de gran impacto que se extiende por varios estados. Este fenómeno traerá tormentas severas, inundaciones repentinas, incendios forestales, nevadas intensas y fuertes vientos asociados a un frente frío en gran parte del país.

Ante este panorama, se recomienda a los pasajeros consultar directamente con su aerolínea el estatus de su vuelo antes de trasladarse al aeropuerto, ya que las condiciones meteorológicas podrían provocar cambios de último momento en itinerarios.

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | jueves 23 de abril de 2026
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