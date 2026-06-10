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Paquete sospechoso activa un operativo de emergencia en un edificio federal

Las autoridades activaron protocolos de seguridad tras el hallazgo de un elemento sospechoso en una dependencia gubernamental en Akron, Cleveland; equipos especializados acudieron al lugar para evaluar la situación, mientras el caso quedó bajo investigación

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Por:N+ Univision
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Video ¿Cómo identificar un paquete sospechoso?

El martes 9 de junio de 2026 se encontró un "paquete sospechoso" en el edificio federal del centro de Akron, según el Departamento de Bomberos de Akron y News 5 Cleveland, medio colaborador del Beacon Journal.

A las 16:12 h, se llamó a los agentes de policía de Akron al Edificio Federal John F. Seiberling y al Palacio de Justicia de Estados Unidos, situado en el número 2 de S. Main St., para que prestaran asistencia al Departamento de Bomberos de Akron tras el hallazgo de una carta amenazante que contenía una sustancia sospechosa, según informó la policía.

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Las autoridades informaron que, como medida preventiva, se activaron los protocolos establecidos para este tipo de incidentes y se solicitó la intervención del equipo especializado en materiales peligrosos del Departamento de Bomberos de Akron.

La policía señaló que la investigación quedará bajo jurisdicción federal debido a que el incidente ocurrió en un edificio del gobierno de Estados Unidos. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni se han realizado detenciones relacionadas con el hecho.

Las autoridades indicaron que no divulgarán más detalles mientras la investigación continúe en curso y señalaron que cualquier actualización oficial será comunicada conforme se disponga de nueva información.

Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.

Video Evacúan iglesia tras hallazgo de paquetes sospechosos
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