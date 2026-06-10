Noticias Se acerca el calor más intenso del año en Florida: ¿Qué pasará con el Mundial? Las previsiones apuntan a jornadas especialmente exigentes, en medio de la expectativa por uno de los eventos deportivos más importantes del año

Video Clima hoy en EEUU, miércoles 10 de junio 2026: Fuertes lluvias en Chicago y el Medio Oeste con riesgo de tornados

Se prevé que las temperaturas más altas registradas en lo que va de año azoten Florida este fin de semana. Justo a tiempo para el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA que se disputará en Miami, donde se celebrarán siete encuentros.

Según la División de Gestión de Emergencias de Florida, la sensación térmica podría superar los 105 grados Fahrenheit.

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El Servicio Meteorológico Nacional ( NWS, por sus siglas en inglés) en Melbourne pronosticó que la sensación térmica podría alcanzar los 107 grados desde el sábado 13 de junio hasta el lunes 15 de junio.

El Servicio Meteorológico Nacional de Tallahassee pronosticó que el índice de calor podría alcanzar los 108 grados o incluso más entre el 12 y el 13 de junio.

¿No es suficiente?

Se espera que aumenten las posibilidades de lluvias y tormentas generalizadas durante el resto de la semana y hasta el fin de semana, extendiéndose desde el sur de Florida hacia el norte. Esto es lo que debes saber mientras preparas tus planes para el fin de semana.

"El estado de Florida se encuentra en medio de un cambio gradual en el patrón meteorológico, caracterizado por un aumento de la humedad y de la probabilidad de lluvias, así como por el regreso del calor y la humedad propios del verano", según la División de Gestión de Emergencias de Florida.

"Por el momento no se prevé ningún riesgo organizado de condiciones meteorológicas adversas con actividad tormentosa en el periodo de previsión, aunque no se pueden descartar algunas tormentas localmente fuertes con vientos dañinos aislados", dijo la dependencia.

"Una consecuencia del aumento previsto de la humedad será un rápido incremento de la sensación térmica en todo el estado, lo que provocará condiciones de calor y bochorno para la mayoría. Es probable que el sábado (13 de junio) no solo sea el día más caluroso de este periodo de previsión, sino también el día más caluroso registrado hasta ahora este verano", afirmó la autoridad.

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¿Afectará el calor extremo al partido del Mundial en Miami, Florida?

Podría ser. Miami acogerá siete partidos en el Hard Rock Stadium, que pasará a llamarse temporalmente Miami Stadium durante la Copa del Mundo. El primer partido será el de Arabia Saudí contra Uruguay el lunes 15 de junio.

La previsión del Servicio Meteorológico Nacional para el 15 de junio anuncia cielos mayoritariamente soleados, con una máxima cercana a los 32 °C y un 50 % de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

Después de que la FIFA anunciara el 4 de junio que no se permitirían botellas de agua del exterior, la organización dio marcha atrás en su decisión y declaró que cada aficionado podrá llevar una botella de agua desechable blanda, sellada y de 590 ml a los partidos de este verano.

Previsión meteorológica para Pensacola, Florida

Los valores del índice de calor aumentarán a finales de la semana y durante el fin de semana, con valores previstos de entre 100 y 105 grados según el Servicio Meteorológico Nacional de Mobile. Se espera que las temperaturas se mantengan entre los 90 y 100 grados cada tarde.

Las mínimas nocturnas serán cada vez más agobiantes. El riesgo de corrientes de resaca aumentará hasta alcanzar un nivel moderado a finales de esta semana y durante el fin de semana en las playas de Alabama y el noroeste de Florida.

Previsión meteorológica para Tallahassee, Florida

Índices de calor que se acercan a los criterios de aviso por calor, es decir, 108 grados o más. Las temperaturas diurnas oscilarán entre los 90 grados cada tarde, con mínimas nocturnas entre los 70 grados.

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Actualmente, se prevé que los días más calurosos sean el viernes (12 de junio) y el sábado. Se prevén chubascos y tormentas aisladas o dispersas cada tarde durante el fin de semana. Se prevé que el alto riesgo de corrientes de resaca vuelva el 10 de junio y se mantenga hasta el 13 de junio.

Previsión meteorológica para Jacksonville, Florida

Posibilidad de calor peligroso el sábado (13 de junio), con índices de calor que podrían alcanzar los 104 y 108 °F en zonas del interior. Las temperaturas máximas se acercarán a los 90 grados en el interior y a los 80 a lo largo de la costa este.

Tormentas aisladas o muy dispersas por la tarde y la noche del 11 al 12 de junio. La cobertura de tormentas por la tarde y la noche aumentará este fin de semana, especialmente a lo largo del corredor de la I-95.

El riesgo moderado de corrientes de resaca continúa en las playas de la zona hasta el 11 de junio.

Previsión meteorológica para el centro-este de Florida, desde Daytona Beach hasta Stuart y Orlando

El aumento de la humedad provocará que el índice de calor alcance valores de entre 100 y 105 grados, o incluso superiores, este fin de semana y durante la próxima semana. Es probable que se produzca un r iesgo de calor de moderado a grave.

Las temperaturas subirán a finales de la semana, con máximas que alcanzarán entre los 90 y 100 grados. El aumento de la humedad provocará un incremento de las posibilidades de chubascos y tormentas cada día. No se puede descartar la posibilidad de una o dos tormentas fuertes por las tardes y noches. Persiste un riesgo moderado de corrientes de resaca.

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Previsión meteorológica para el sur de Florida, incluyendo West Palm Beach, Miami y Naples

Se esperan índices de calor de entre los 100 grados cada día hasta el final de la semana. Las temperaturas máximas en la mayor parte de los días en toda la región alcanzarán los 90 grados, con mínimas nocturnas que oscilarán entre los 80 grados en el interior y los 70 cerca de la costa.

Las posibilidades de lluvia serán más uniformes en toda la región durante el fin de semana. Existe un riesgo moderado de corrientes de resaca en algunas zonas de las playas del Atlántico durante los próximos días, principalmente en las playas de Palm y Broward. Este riesgo podría disminuir para el fin de semana.

Previsión meteorológica para el suroeste de Florida, incluyendo Fort Myers, Sarasota y Tampa

Los índices de calor, que alcanzarán más de 100 grados por las tardes, continuarán a lo largo de la semana. Las temperaturas por encima de lo normal se mantendrán, con máximas en torno a los 90 grados durante todo el fin de semana.

Las mínimas nocturnas también serán muy cálidas, entre los 75 y los 80 grados, y en algunas zonas de la costa costará que bajen de los 80 grados. Se espera un aumento de la probabilidad de lluvias y tormentas de cara al fin de semana.

Situación actual de la sequía en Florida

El 1 de junio, el U.S. Drought Monitor proporcionó el siguiente desglose de la situación de sequía en Florida con el 98.6 % de impacto:

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Anormalmente seco: 1.4 %

Sequía moderada: 17.5 %

Sequía grave: 28.0 %

Sequía extrema: 43.1 %

Sequía excepcional: 10.0 %

Superficie total afectada por la sequía: 98.6 %, lo que afecta a 18.2 millones de residentes de Florida.

A fecha de 10 de junio, hay prohibiciones de quemas en vigor en 12 de los 67 condados de Florida.



¿Qué es una prohibición de quemas?

El Servicio Forestal de Florida intenta recopilar en su sitio web todas las prohibiciones de quemas promulgadas por los condados.

Una prohibición de quemas suele prohibir la quema al aire libre de residuos de jardín y vegetación, así como las hogueras, las fogatas y los barriles de quema, pero puede variar según el condado.

Las prohibiciones de hacer fuego se emiten cuando existe un alto riesgo de incendios forestales e incluyen condiciones tales como:

Sequía prolongada

Baja humedad

Vientos fuertes

Un índice de sequía de Keetch-Byram elevado

¿Qué es el índice de sequía de Keetch-Byram?

El Servicio Forestal de Florida y el Servicio Forestal de Estados Unidos utilizan el Índice de Sequía de Keetch-Byram para medir el riesgo de incendios forestales basándose en la humedad del suelo, el grado de sequedad del combustible y las precipitaciones.

La escala va de 0 a 800, donde 0 indica suelo saturado y 800 representa una sequía extrema con un alto potencial de "incendios intensos y profundos".

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Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.