Noticias

¿Google Gemini está caído? Los usuarios reportaron problemas con el chatbot de IA; últimas actualizaciones del miércoles 10 de junio

Google informó que su equipo continúa investigando el problema detectado en su herramienta de inteligencia artificial desde la mañana del 10 de junio, con el objetivo de identificar la causa raíz e implementar las correcciones necesarias

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Criminales usan inteligencia artificial y la red oscura para el robo de identidad, ¿cómo protegerte?

Desde la mañana del miércoles 10 de junio de 2026, la inteligencia artificial ( IA) Gemini de Google está presentando algunos problemas. ¿Solo te pasa a ti? ¿Le ocurre lo mismo a los demás? Aquí te decimos qué es lo que está pasando.

La respuesta es: No eres el único.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Tragedia en Detroit: joven de Michigan asesina a cuatro miembros de su familia, incluidos sus padres y su hermano
1 mins

Tragedia en Detroit: joven de Michigan asesina a cuatro miembros de su familia, incluidos sus padres y su hermano

Estados Unidos
Paquete sospechoso activa un operativo de emergencia en un edificio federal
1 mins

Paquete sospechoso activa un operativo de emergencia en un edificio federal

Estados Unidos
El presidente Trump reabre el debate sobre el T-MEC: "No necesitamos nada de lo que tiene México"
1 mins

El presidente Trump reabre el debate sobre el T-MEC: "No necesitamos nada de lo que tiene México"

Estados Unidos
¿'Mentiritas' piadosas en las apps de citas? Los expertos dan claves para detectar el 'kittenfishing'
4 mins

¿'Mentiritas' piadosas en las apps de citas? Los expertos dan claves para detectar el 'kittenfishing'

Estados Unidos
Se acerca el calor más intenso del año en Florida: ¿Qué pasará con el Mundial?
7 mins

Se acerca el calor más intenso del año en Florida: ¿Qué pasará con el Mundial?

Estados Unidos
Donald Trump envía mensaje a México: "Nos estamos centrando en la entrada de drogas por tierra"
1 mins

Donald Trump envía mensaje a México: "Nos estamos centrando en la entrada de drogas por tierra"

Estados Unidos
¿Amenaza para Florida? Aparece una "perturbación" en el mapa del Centro Nacional de Huracanes
8 mins

¿Amenaza para Florida? Aparece una "perturbación" en el mapa del Centro Nacional de Huracanes

Estados Unidos
La inflación alcanza su nivel más alto en tres años debido a la guerra que eleva los precios esenciales
4 mins

La inflación alcanza su nivel más alto en tres años debido a la guerra que eleva los precios esenciales

Estados Unidos
Informe federal revela muertes, fallas médicas y millones desperdiciados en el centro de detención de ICE en El Paso
6 mins

Informe federal revela muertes, fallas médicas y millones desperdiciados en el centro de detención de ICE en El Paso

Estados Unidos
Clima en Estados Unidos hoy 10 de junio: calor extremo, tormentas severas y riesgo de inundaciones
1 mins

Clima en Estados Unidos hoy 10 de junio: calor extremo, tormentas severas y riesgo de inundaciones

Estados Unidos

Según Down Detector, muchos usuarios están experimentando problemas. Además, el panel de estado de Workspace de Google ha indicado que los usuarios siguen encontrándose con errores de tipo "Algo salió mal":

"Estamos experimentando un problema con Gemini desde el miércoles 10 de junio de 2026 a las 03:26 PDT. Nuestro equipo de ingeniería continúa investigando el problema", revela el mensaje.

¿Gemini de Google sigue con problemas?

Publicarán una actualización a las 11 a. m. (hora del este), así que veremos si vuelve a funcionar para entonces o si hay más novedades. Manténganse al tanto.

Actualización: Google dice que todavía se está trabajando en ello.

Según su última publicación, la compañía afirmó: "Nuestro equipo de ingeniería continúa investigando el problema e identificando una estrategia de mitigación".

Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.

Video Estafas con IA imitan voces de familiares y alarman en EEUU
Relacionados:
NoticiasAI inteligencia artificialtecnologia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
El precio de la fama
Gratis
Tráiler: Corazón de Oro
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Socias por accidente
Noche de bodas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX