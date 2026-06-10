Noticias ¿Google Gemini está caído? Los usuarios reportaron problemas con el chatbot de IA; últimas actualizaciones del miércoles 10 de junio Google informó que su equipo continúa investigando el problema detectado en su herramienta de inteligencia artificial desde la mañana del 10 de junio, con el objetivo de identificar la causa raíz e implementar las correcciones necesarias



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Desde la mañana del miércoles 10 de junio de 2026, la inteligencia artificial ( IA) Gemini de Google está presentando algunos problemas. ¿Solo te pasa a ti? ¿Le ocurre lo mismo a los demás? Aquí te decimos qué es lo que está pasando.

La respuesta es: No eres el único.

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Según Down Detector, muchos usuarios están experimentando problemas. Además, el panel de estado de Workspace de Google ha indicado que los usuarios siguen encontrándose con errores de tipo "Algo salió mal":

"Estamos experimentando un problema con Gemini desde el miércoles 10 de junio de 2026 a las 03:26 PDT. Nuestro equipo de ingeniería continúa investigando el problema", revela el mensaje.

¿Gemini de Google sigue con problemas?

Publicarán una actualización a las 11 a. m. (hora del este), así que veremos si vuelve a funcionar para entonces o si hay más novedades. Manténganse al tanto.

Actualización: Google dice que todavía se está trabajando en ello.

Según su última publicación, la compañía afirmó: "Nuestro equipo de ingeniería continúa investigando el problema e identificando una estrategia de mitigación".

Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.