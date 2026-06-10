Noticias Nueva York emite aviso por peligrosa ola de calor en junio 2026; esto dice la alerta La gobernadora Kathy Hochul pidió a los habitantes de Nueva York tomar precauciones ante una ola de calor que comenzará el miércoles y se prolongará durante varios días

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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, insta a los neoyorquinos a prepararse para varios días de calor peligroso a partir del miércoles 10 de junio de 2026, con temperaturas que, según la sensación térmica, podrían alcanzar los 90 y los 100 grados Fahrenheit en algunas partes del estado durante el fin de semana.

Las autoridades estatales también advirtieron que podrían desarrollarse tormentas eléctricas dispersas el miércoles y el jueves, lo que podría provocar condiciones climáticas localmente severas. Se ha emitido una alerta por calor para la ciudad de Nueva York, Long Island y el valle del Hudson.

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También se ha emitido una alerta por calor para algunas zonas del sur del estado de Nueva York, ya que se espera que las condiciones de calor y humedad eleven los valores del índice de calor hasta los 90 grados Fahrenheit (aproximadamente 32 grados Celsius) hasta el viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional ( NWS, por sus siglas en inglés).

El aviso estará vigente desde el mediodía del jueves 11 de junio hasta las 8 de la noche del viernes 12 de junio.

¿Dónde está vigente la alerta por calor?

El aviso abarca:

Ciudad de Nueva York (Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island)

(Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island) Condado de Nassau

Condado de Suffolk

Condado de Westchester

Condado de Rockland

Condado de Orange

Condado de Putnam

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Los meteorólogos afirman que la combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica alcance los 100 grados en algunas zonas.

Las autoridades advierten de riesgos para la salud

"El calor extremo supone un riesgo enorme si no se toma en serio", dijo Hochul en un comunicado, animando a los residentes a mantenerse hidratados, a cuidar de sus vecinos mayores y a conocer la ubicación de los centros de climatización cercanos.

El Dr. James McDonald, comisionado de Salud del Estado, afirmó que las altas temperaturas pueden representar graves riesgos para la salud, especialmente para las personas con enfermedades crónicas. Instó a los neoyorquinos a limitar la actividad física intensa al aire libre durante las horas de más calor y a tomar precauciones cuando pasen tiempo fuera de casa.

Las agencias estatales se preparan para el calor

La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia informó que está coordinando con los responsables locales de gestión de emergencias para garantizar la disponibilidad de centros de climatización y brindar apoyo a medida que aumentan las temperaturas.

El Departamento de Salud también está colaborando con las autoridades locales para garantizar el acceso a centros de climatización y espacios seguros para los residentes vulnerables.

¿Cómo mantenerse a salvo durante el calor extremo?

Los funcionarios estatales recomiendan:

Beber mucha agua.

Utilizar el aire acondicionado siempre que sea posible.

Pasar tiempo en centros de refrigeración u otros espacios con aire acondicionado.

Limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor .

Visitar a vecinos ancianos, familiares y otras personas vulnerables.

Tomar descansos frecuentes si se trabaja al aire libre.

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Las autoridades también recordaron a los residentes que el golpe de calor es una emergencia médica y que cualquier persona que presente síntomas debe recibir atención médica inmediata.

Para recibir actualizaciones meteorológicas y alertas de emergencia, los neoyorquinos pueden enviar un mensaje de texto con el nombre de su condado o distrito al 333111.

Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.