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Donald Trump envía mensaje a México: "Nos estamos centrando en la entrada de drogas por tierra"

El presidente de Estados Unidos destacó el miércoles la reducción del flujo de fentanilo que ingresa a su país a través de la frontera

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Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | miércoles 10 de junio de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje a México sobre que su administración se está centrando actualmente en las acciones para frenar la entrada de drogas por tierra.

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Durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca hoy, miércoles 10 de junio de 2026, señaló que en los últimos 12 meses se ha reducido en casi 60% el flujo de fentanilo que cruza la frontera.

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El que llega por mar, enfatizó, se redujo hasta un 97% y las autoridades están buscando el 3% restante.

“Lo hemos reducido en un 97%. Y ahora, aunque me duele decírselo a México, nos estamos centrando en la entrada de drogas por tierra porque el mar era más difícil; entraba mucho por mar. Un porcentaje mucho mayor de lo que nadie podría imaginar”, indicó el presidente estadounidense.

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