Nueva York regala 500 entradas para la Copa Mundial a familias, personal de emergencia y militares
Además, el boleto incluirá un billete gratuito tanto de ida como de vuelta en autobús al estadio
Este miércoles 10 de junio, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que regalaría 500 entradas para los partidos de la Copa Mundial en la ciudad para familias trabajadoras con hijos, personal de primeros auxilios y familias de militares.
Hochul recalcó que la Copa Mundial, al ser uno de los eventos más grandes a nivel mundial, no debería ser solo para los que pueden permitirse la “entrada más codiciada”.
¿Dónde regalará las entradas de la Copa Mundial?
De acuerdo con el comunicado, las entradas se distribuirán en las organizaciones benéficas Alliance of New York State YMCAs y Tunnel to Towers en la ciudad de Nueva York, Long Island y los condados de Westchester y Rockland.
Además, el boleto incluirá un billete gratuito tanto de ida como de vuelta en autobús al estado de Nueva York.
Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Organizador del Mundial , señaló que estas oportunidades son la “esencia misma del torneo” y que estas oportunidades fortalecen y unen a las comunidades.
Regalan y rifan boletos de la Copa Mundial
La gobernadora no ha sido la única que ha dado entradas gratis para que las personas sean espectadoras con el evento más importante a nivel mundial. Sino que hace unas semanas el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, hizo una rifa de 1000 boletos, los cuales incluían también el transporte incluido de ida y de vuelta. El precio de la rifa constaba de 50 dólares.