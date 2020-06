Trump comparte en Twitter una carta que llama “terroristas” a los manifestantes pacíficos dispersados cerca de la Casa Blanca

Sin citar prueba alguna, Dowd afirma que “los falsos manifestantes cerca de Lafayette no eran pacíficos y no son reales ".

La carta de Dowd contrasta con la posición que ha mostrado el ex secretario de Defensa de Trump, John Mattis, quien renunció al cargo en diciembre de 2018 por serios desacuerdos con la política seguida por la actual administración con relación a Siria.

Mattis publicó este miércoles en el sitio The Atlantic un texto en el que subraya que “Donald Trump es el primer presidente que he visto que no trata de unir al pueblo estadounidense, ni siquiera finge tratar. En vez de eso, trata de dividirnos”.