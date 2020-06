Es el primer presidente "que trata de dividirnos": la dura crítica de Mattis a Trump por su respuesta a las protestas

El ex secretario de Defensa, el general retirado James Mattis , dijo que el presidente Donald Trump está tratando de dividir al país en vez de unificarlo en este momento crítico y recordó que el eslogan de los nazis era “divide y conquista” en oposición al estandarte estadounidense que reza, “en la unión está la fuerza”.

La crítica de Mattis a Trump es significativa no sólo porque sirvió en el gabinete de Trump sino también porque los militares por lo general no hacen declaraciones públicas y porque el general del Cuerpo de Marines goza de amplio respeto entre los uniformados.

“Donald Trump es el primer presidente que he visto que no trata de unir al pueblo estadounidense, ni siquiere finge tratar. En vez de eso, trata de dividirnos”, escribió Mattis en The Atlantic. “Estamos siendo testigos de tres años de este esfuerzo deliberado. Estamos viendo las consecuencias de tres años sin liderazgo maduro”.