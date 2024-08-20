Economía, aborto, Seguridad Social y Medicare: verificamos afirmaciones hechas por Joe Biden ante la Convención Nacional Demócrata

Biden fue la estrella de la primera noche de la convención de su partido en Chicago.

El mandatario estadounidense, Joe Biden, centró su discurso ante la Convención Nacional Demócrata el lunes 19 de agosto de 2024, en apoyar la candidatura presidencial de la actual vicepresidenta Kamala Harris, y en atacar a Donald Trump, su contrincante republicano.

Al hacerlo, exageró algunos logros económicos y ambientales de su gobierno; a la vez que hizo afirmaciones engañosas o a las que falta contexto sobre los planes de Trump para Estados Unidos, en caso de resultar electo en los comicios del 5 de noviembre de 2024.

En elDetector pasamos la lupa por algunas frases pronunciadas por el actual presidente ante los miembros de su partido, casi un mes después de haber anunciado su retiro de la campaña a la reelección en favor de la vicepresidenta.

“Trump quiere recortar la Seguridad Social y Medicare”. ENGAÑOSO.

Contrario a la afirmación del presidente Biden, el exmandatario Donald Trump se ha comprometido reiteradamente durante la campaña para las elecciones de noviembre de 2024 a no recortar los beneficios de programas como la Seguridad Social y Medicare. También lo ha hecho la plataforma electoral republicana. Afirmar lo contrario es engañoso.

Si bien en marzo de 2024, el candidato republicano se mostró abierto a ejecutar recortes en esos programas sociales, inmediatamente desde su equipo de campaña aclararon que se estaba refiriendo a cortar “desperdicios, no derechos” y reforzaron que “Trump continuará protegiendo decididamente la Seguridad Social y Medicare en un segundo término”, si resulta nuevamente electo.

Más recientemente, Trump ha propuesto que los adultos mayores no paguen impuestos sobre sus percepciones a través de la Seguridad Social.

“Solíamos importar productos y exportar empleos. Ahora exportamos productos”. FALSO.

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos , en lo que va de 2024 (la referencia de ahora y aquí mismo que hizo el presidente Biden), el país ha importado más productos de los que ha exportado, al igual que en años anteriores, por lo que la afirmación del mandatario al respecto es falsa.

Por ejemplo, hasta junio de 2024, los datos disponibles más actualizados, el monto de las importaciones había ascendido a 1,592,094.6 millones de dólares, frente a las exportaciones que alcanzan 1,024,507.7 millones de dólares. El diferencial, de acuerdo con el propio cálculo de la Oficina del Censo, es de -567,586.9 millones de dólares.

“Trump hará todo para prohibir el aborto a nivel nacional”. ENGAÑOSO.

Si bien la posición de Trump respecto al aborto no ha sido del todo clara a lo largo de la campaña, la afirmación de Biden es engañosa pues, desde abril de 2024, el republicano se ha enfocado en reiterar que no buscará una prohibición nacional y que la decisión sobre limitar o no la interrupción de un embarazo (y en qué circunstancias hacerlo) debe ser tomada por cada estado.

En agosto de 2024, su compañero de fórmula, JD Vance, también dijo en una entrevista que el candidato presidencial republicano quiere que esta decisión recaiga en los estados.

Biden afirmó que la legislación sobre el clima aprobada en su gobierno permitirá “reducir las emisiones de carbono a la mitad para 2030”. FALTA CONTEXTO.

La administración Biden se ha puesto la meta de reducir las emisiones de gases de efecto Invernadero (GEI), que son los que atrapan el calor en la atmósfera, entre un 50 y 52% para 2030 . Si bien es cierto que se trata de un objetivo a futuro y que las emisiones de carbono en Estados Unidos cayeron un 1.9% en 2023, de acuerdo con un informe publicado por Rhodium Group (una firma de investigación no partidista ), falta contexto clave a la afirmación, pues Estados Unidos todavía está lejos de lograr la meta.

En su discurso del Estado de la Unión de este año, Biden también habló sobre las emisiones y para ese momento, en elDetector verificamos que para alcanzar el objetivo propuesto por Biden, las emisiones tendrían que disminuir a más del triple de la cifra de 2023 y mantenerse en ese nivel todos los años hasta 2030, según afirmó Ben King , director asociado de Rhodium Group.

“Trump dijo que será un dictador el primer día” si vuelve a la presidencia. FALTA CONTEXTO.

Como ya verificamos en elDetector, falta contexto a la afirmación del presidente Biden. El origen de esa frase se remonta al 5 de diciembre de 2023, cuando el presentador Sean Hannity inició su programa en el canal Fox con un monólogo en el que proyectó fragmentos de algunos analistas y presentadores de medios diciendo que Trump será un dictador si vuelve a la presidencia. Posteriormente, Hannity le preguntó a Trump directamente si iba a serlo.

“¿Promete usted hoy a Estados Unidos que bajo ninguna circunstancia utilizaría su poder como represalia contra nadie?”. Al cuestionamiento Trump respondió: “Salvo por el primer día”.

Luego el exmandatario reiteró, entre risas, sus palabras. “Adoro a este tipo [a Hannity]. Dice, ‘usted no va a ser un dictador, ¿no?’ Yo le digo: no, no, no, salvo por el primer día. Cerraremos la frontera y perforaremos, perforaremos, perforaremos’. Después de eso, no soy un dictador”.

Hannity le dijo también en tono de broma que entonces simplemente estaría retomando las políticas que tenía cuando fue presidente y Trump le respondió: “Exactamente”.

El 6 de enero de 2024 ,Trump defendió sus comentarios a la vez que aclaró que estaba bromeando. Posteriormente, el 10 de enero, también en una entrevista con Fox News, dijo que sus oponentes estaban tratando de ganar votos llamándolo dictador y reiteró lo que le dijo a Hannity semanas antes.

Creamos “16 millones de empleos”. FALTA CONTEXTO.

De acuerdo con una declaración del 5 de julio de 2024 , los datos de la Casa Blanca dan cuenta de que durante la administración Biden (a la que le faltan cinco meses para concluir) se han creado 15.7 millones de empleos, una cifra cercana a los 16 millones mencionados por el presidente. Asimismo, los datos disponibles en la Oficina de Estadística Laborales de Estados Unidos señalan que a julio de 2024 se han generado 15.8 millones de empleos.

Sin embargo, a la afirmación del presidente le falta contexto. Biden no se puede atribuir la creación de todos esos puestos de trabajo porque buena parte de esos empleos se habían perdido durante la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19, que comenzó en marzo de 2020, y ya estaban en proceso de recuperación cuando el demócrata llegó al poder.

En una verificación de elDetector del debate que sostuvo Biden con Donald Trump el 27 de junio de 2024, también chequeamos una afirmación similar del mandatario.

“Tenemos unos 1,000 multimillonarios en Estados Unidos, ¿saben cuál es la tasa promedio de impuestos que pagan? 8.2%”. ENGAÑOSO.

Esta cifra del 8.2% que, según Biden, pagan en impuestos los multimillonarios es engañosa porque fue sacada de un estudio divulgado por la Casa Blanca en 2021 y, para llegar a ese porcentaje, se consideraron ingresos que según la legislación vigente no tributan (como el aumento de valor de activos como las acciones).

Por tanto, se basa en un sistema impositivo que no es el que está vigente al día de hoy en Estados Unidos.

Aunque existen documentos y análisis que muestran los esquemas legales de evasión fiscal usados por los más ricos (que en la práctica podrían disminuir drásticamente el porcentaje de impuestos que pagan), según un análisis del Departamento del Tesoro de noviembre de 2023 los multimillonarios de EEUU pagan por sus ingresos un tipo impositivo superior al 20%, que aumenta al 31.5% si se considera el total de impuestos federales.

