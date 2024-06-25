Falta contexto a citas hechas por Biden de dos polémicas frases de Trump sobre ser “un dictador” o de que “habrá un baño de sangre”

El 18 de junio de 2024, el presidente Joe Biden asistió a un evento de campaña en Virginia y durante su discurso citó dos frases que su principal contrincante para las elecciones del 5 de noviembre, el exmandatario republicano Donald Trump, ha pronunciado en el pasado, pero a las que falta contexto.

Donald Trump “dice que quiere, según sus palabras, ser un dictador el primer día".

En una recaudación de fondos que se llevó a cabo en una residencia privada de McLean, Virginia, el presidente Biden dijo que Trump estaba “obsesionado con perder” las elecciones y “un poco desquiciado”. Después, señaló que solo había que escucharlo y que, entre otras cosas, Trump había dicho que quiere ser dictador “el primer día” de su gobierno si vuelve a la Casa Blanca. Aunque el exmandatario sí dijo eso, falta contexto a la afirmación del demócrata .

Desde 2023, Trump ha hecho varias declaraciones sobre perseguir política y judicialmente a sus rivales y dijo que, en caso de ganar los comicios de 2024, tomaría represalias por los procesos judiciales en su contra que, asegura sin pruebas, tienen motivaciones políticas. Ante estas afirmaciones tanto demócratas como el propio presidente han expresado su preocupación.

En ese contexto, el 5 de diciembre de 2023, el presentador Sean Hannity inició su programa en el canal Fox con un monólogo en el que proyectó fragmentos de algunos analistas y presentadores de medios diciendo que Trump será un dictador si vuelve a la presidencia. Posteriormente, Hannity le preguntó a Trump directamente si iba a serlo.

“¿Promete usted hoy a Estados Unidos que bajo ninguna circunstancia utilizaría su poder como represalia contra nadie?”. Al cuestionamiento Trump respondió: “Salvo por el primer día”.

Luego el exmandatario reiteró entre risas sus palabras. “Adoro a este tipo (a Hannity). Dice, ‘usted no va a ser un dictador, ¿no?’ Yo le digo: no, no, no, salvo por el primer día. Cerraremos la frontera y perforaremos, perforaremos, perforaremos’. Después de eso, no soy un dictador”.

Hannity le dijo también en tono de broma que entonces simplemente estaría retomando las políticas que tenía cuando fue presidente y Trump le respondió: “Exactamente”.

El 6 de enero ,Trump defendió sus comentarios a la vez que aclaró que estaba bromeando. Posteriormente, el 10 de enero, también en una entrevista con Fox News , dijo que sus oponentes estaban tratando de ganar votos llamándolo dictador y reiteró lo que le dijo a Hannity semanas antes.

El exmandatario estadounidense señaló que se trataba de una estrategia política. Agregó que se refirió a que haría la frontera tan estrecha que no se podrá entrar a menos que se haga legalmente y que en cuestión de energía se dedicaría a perforar. “Después de eso, no seré un dictador. Entonces la prensa lo recoge. Lo corta y dicen que voy a ser un dictador. Pero cortaron el resto de la frase. No, no voy a ser un dictador”, comentó Trump.

“Trump dice que si vuelve a perder en noviembre, usando sus palabras, habrá un ‘baño de sangre".

En el mismo evento de campaña, en Virginia, el presidente Biden dijo que el exmandatario estadounidense había declarado que de no ser elegido para un segundo mandato habría “un baño de sangre”, pero de nuevo falta contexto a esa frase .

El 16 de marzo de 2024, durante un evento de campaña del candidato al Senado Bernie Moreno en el Aeropuerto Internacional de Dayton, Ohio, Trump hizo críticas a la industria de vehículos eléctricos que fabrica automóviles fuera de Estados Unidos. Afirmó que México ha desviado empleos en la fabricación de automóviles de Estados Unidos, y acusó a China de construir plantas de fabricación de automóviles en ese país.

El republicano prometió que, de ganar las próximas elecciones, aplicará un “arancel del 100%” sobre esos vehículos para proteger la fabricación nacional de automóviles y fue entonces cuando mencionó la frase del baño de sangre.

Trump envió un mensaje a presidente chino Xi Jinping y cuestionó su decisión de fabricar automóviles en México y de no contratar estadounidenses para hacerlo. Luego advirtió que iba a imponer el arancel del 100% a cada automóvil de ese tipo y que no podría venderlos.

“Si salgo elegido. Ahora bien, si no me eligen, será un baño de sangre en general; eso será lo de menos. Será un baño de sangre para el país. Eso será lo de menos. Pero no van a vender esos autos”, dijo Trump.

Factcheck.org , aliado de elDetector, ya había verificado esta frase de Trump el 18 de marzo de este año y en esa ocasión reportó que la campaña de Trump aclaró que una de las definiciones de la frase “baño de sangre” en inglés, según el diccionario Merriam-Webster, es “un gran desastre económico”.

Tras realizar una búsqueda en Nexis de transcripciones de noticias de televisión Fact check.org encontró numerosos casos en los que la frase “baño de sangre” se utiliza de esa manera en el ámbito económico. Otra definición proporcionada por el Merriam-Webster es “una contienda o lucha notablemente feroz, violenta o destructiva”, sentido que Biden, su equipo de campaña y otros vieron en el comentario del expresidente.

El 17 de marzo, Biden también compartió un video en X (antes Twitter) en el que se ve a Trump diciendo solo una parte de la frase que antes mencionamos: “Si no me eligen, será un baño de sangre en general; eso será lo de menos. Será un baño de sangre para el país. Eso será lo de menos”, se escucha decir a Trump en el fragmento de la grabación.

“Está claro que este tipo quiere otro 6 de enero. Pero el pueblo estadounidense le va a propinar otra rotunda derrota electoral este noviembre”, se lee en el mensaje de Biden que acompaña el video.

Un día después, Trump escribió en Truth Social que sus palabras estaban siendo malinterpretadas intencionalmente. “Los medios de noticias falsas y sus socios demócratas en la destrucción de nuestra nación fingieron estar sorprendidos por cómo usé la palabra baño de sangre, a pesar de que entendieron perfectamente que simplemente me refería a las importaciones permitidas por el corrupto Joe Biden, que están matando la industria automotriz", escribió el exmandatario.



