Burger King NO posteó en X “nosotros no delatamos”, en alusión al caso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Es falso que la cuenta en X (antes Twitter) de Burger King posteó en inglés “nosotros no delatamos”, en alusión a que fue una persona que estaba en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, el que alertó al FBI de la presencia del presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare .

La afirmación circula en Facebook y Threads acompañada de una imagen del supuesto posteo. Confirmamos que la publicación no es real con una búsqueda avanzada en X, y la comparación de la imagen con una publicación real en la actualidad.

La supuesta captura de X no muestra cómo se ven los posteos actualmente

“We don't snitch. Nosotros no soplamos [emojis de risa]”, se lee en un posteo de Facebook, y mensajes similares circulan también en Threads, acompañados de la imagen de una supuesta publicación del 9 de diciembre de 2024 en la cuenta de X de Burger King. Pero eso es falso.

Lo primero que hicimos desde elDetector fue revisar la cuenta de Burger King en X , este 13 de diciembre de 2024. El último posteo , hasta la publicación de esta verificación, es del 5 de diciembre de 2024, y trata sobre el wrap, un enrollado de pollo en tortilla de harina o especie de pan pita. “En BKKKKKK, hazlo a tu manera. Consigue tu wrap hoy”, se lee en inglés.

Ese posteo más reciente lo publicaron un día después del asesinato de Brian Thompson , ocurrido el 4 de diciembre en Nueva York, y solo tiene que ver con un producto de comida rápida.

Con la frase que afirman en redes sociales que posteó Burger King, fuimos a la búsqueda avanzada de X , que permite buscar resultados específicos de cuentas, personas y fechas en esa plataforma, no hallamos nada con las palabras que supuestamente se escribieron desde esa cuenta. La búsqueda arrojó otros posteos hasta de hace nueve años atrás.

En elDetector hicimos una comparación entre la supuesta publicación de Burger King y el posteo más reciente de esa misma compañía. En la publicación que circula en redes sociales (parte superior de la comparación), atribuida a Burger King, aparecen las palabras “retweets”, “quote tweets” y “likes”, que están en desuso desde que la plataforma pasó a llamarse X , en julio de 2023. La imagen del logotipo no es nítida y las letras también carecen de definición. Además, no se muestran las visualizaciones, justo al lado de la hora y fecha, como sí ocurre con las actuales publicaciones en X (parte inferior de la comparación).

La imagen viral no luce como los posteos actuales de X. Imagen Capturas de redes sociales.

Conclusión

Es falso que que la cuenta en X (antes Twitter) de Burger King posteó en inglés “nosotros no delatamos”, en alusión a que fue una persona que estaba en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, el que alertó al FBI de la presencia del presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare en uno de los restaurantes de la franquicia de comida rápida. La afirmación circula en Facebook y Threads acompañada de una imagen del supuesto posteo. En elDetector hicimos una búsqueda avanzada en X, y una comparación entre la imagen que circula en redes sociales y un posteo real de Burger King en esa red social y hallamos diferencias notables como, por ejemplo, que en la imagen desinformante se usan las palabras “retweets”, “quote tweets” y “likes”, que están en desuso desde que la plataforma pasó a llamarse X, en julio de 2023. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

