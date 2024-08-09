Es falso que los dominicanos no necesitan visa para viajar a Haití “a partir del 5 de agosto”

La visa para Haití debe solicitarse al menos con 30 días de anticipación.

En Facebook y Threads circula la imagen de un avión con un mensaje que afirma que los dominicanos no necesitan visa para viajar a Haití desde el 5 de agosto de 2024. Pero esto es falso. En elDetector confirmamos con un funcionario del gobierno de Haití que no ha habido cambios en los requisitos de visa.

“A partir del 5 de agosto, los dominicanos podrán viajar sin visa a Haití”, afirma el post, compartido 2,300 veces desde su publicación el 1 de agosto de 2024. Este mismo mensaje también fue publicado en Threads.

Sin visa no pueden entrar

Tras notar que las publicaciones no provenían de la cuenta oficial gubernamental, sino de perfiles de usuarios particulares, visitamos los sitios oficiales del gobierno de Haití y no encontramos nada que respaldara el mensaje que circula en redes sociales, sino lo contrario.

Según señala la página web de la Embajada de Haití en Washington, “en términos generales, los turistas que viajan a Haití no necesitan visa para ingresar al país”. Sin embargo, esto no aplica a los nacionales de los siguientes países: “República Dominicana, Panamá, Colombia, Cuba, Siria, Libia, Irán, Vietnam y Yemen”.

Desde elDetector contactamos a la embajada de Haití en Washington D.C. y el embajador Louis Harold Joseph nos confirmó que “no hay ninguna nueva ley” e incluyó los requisitos estipulados en el sitio web de la embajada en su respuesta por correo electrónico.

Requisitos para solicitar la visa

Para solicitar una visa a Haití, los ciudadanos interesados deben presentar varios documentos. Entre ellos se encuentran el formulario de solicitud de visa, que debe ser completado y firmado, dos fotografías recientes en color tipo pasaporte, y una carta detallando el motivo y la duración de la estancia. Esta carta debe incluir información personal del solicitante, como nombre, dirección y número de teléfono del lugar donde se hospedará en Haití, ya sea un hotel o un domicilio particular.

Además, el pasaporte del solicitante debe tener una validez mínima de seis meses. Es necesario adjuntar una fotocopia de la confirmación de la reserva aérea o del billete de ida y vuelta, así como una carta del empleador actual. La solicitud de visa debe realizarse al menos un mes antes de la fecha prevista de salida.

Conclusión

Es falso que Haití no requiera visa para los dominicanos “a partir del 5 de agosto” de 2024, como afirman algunos posts en redes sociales. Louis Harold Joseph, embajador de Haití en Washington, informó a elDetector que no ha habido ningún cambio en la legislación y que los requisitos para que los dominicanos puedan solicitar una visa de turismo, siguen siendo los mismos, disponibles en su página web oficial. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

