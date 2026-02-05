Noticias Se cae el precio del bitcoin: ¿En cuánto está hoy jueves 5 de febrero 2026 y por qué bajó la cotización? En los últimos días, esta criptomoneda se ha visto afectado por un clima pesimista en distintos mercados, especialmente en el tecnológico; también han influido las persistentes dudas regulatorias en Estados Unidos

Video ¿Qué es y cómo funciona el Bitcoin?

El bitcoin registró una fuerte caída este jueves 5 de febrero de 2026, por lo que hoy se ubicó en su nivel más bajo desde la reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en noviembre de 2024.

La criptomoneda más conocida del mundo perdió momentáneamente la barrera de los 70 mil dólares, un nivel que muchos inversionistas consideran clave para medir la confianza en este mercado.

Bitcoin cae por debajo de los 70 mil dólares

De acuerdo con la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), el precio del bitcoin se situó este jueves por debajo de los 70 mil dólares por primera vez desde la reelección de Trump. Tras cotizar brevemente en 69,821.18 dólares, la moneda digital retrocedía 3.26% y se ubicaba en 70,256 dólares hacia las 11:55 GMT.

Esta caída se relaciona con una mayor cautela de los inversionistas hacia los activos considerados de riesgo. En términos simples, cuando hay incertidumbre económica o financiera, muchas personas prefieren retirar su dinero de inversiones volátiles, como las criptomonedas, y colocarlo en opciones consideradas más seguras.

¿Por qué antes había subido tanto?

El bitcoin había vivido un fuerte impulso tras la elección de Trump, quien fue percibido como un promotor del sector; un mes después de su reelección, la criptomoneda superó por primera vez los 100 mil dólares, un récord que el propio mandatario celebró públicamente.

Posteriormente, su precio continuó subiendo hasta alcanzar un máximo histórico de 126,251.31 dólares a comienzos de octubre de 2025. Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de activos altamente volátiles -es decir, que suben y bajan de precio con rapidez-, el bitcoin entró después en una fase de ajuste o corrección.

¿Qué está afectando ahora al bitcoin?

En los últimos días, el bitcoin se ha visto afectado por un clima pesimista en distintos mercados, especialmente en el tecnológico. También han influido las persistentes dudas regulatorias en Estados Unidos.

El analista James Butterfill, de CoinShares, explicó a AFP que el mercado esperaba avances en la llamada Ley CLARITY, una propuesta para regular las criptomonedas. Sin embargo, el proyecto permanece estancado en el Senado, lo que ha generado incertidumbre y p resión sobre el precio.

