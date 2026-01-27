Noticias

UPS despedirá a 30 mil trabajadores y cerrará 24 centros de distribución para ahorrar costos

Los despidos afectarán a trabajadores de centros de distribución y repartidores, señaló el jefe financiero de UPS, Brian Dykes.

N+ Univision y Agencias
Por:N+ Univision y Agencias
La empresa de mensajería UPS anunció este martes 27 de enero que planea eliminar 30 mil puestos de trabajo y cerrar al menos 24 instalaciones este año.

Esta medida llega luego de que en el ejercicio 2025, la empresa redujo sus beneficios un 3.6% y sus ingresos un 2.6% respecto al anterior, por lo que ahora busca ahorrar 3 mil millones de dólares.

El año pasado, la empresa eliminó 48 mil puestos y cerró 93 instalaciones en 2025 tras ponerse la meta de reducir en más del 50% sus entregas de Amazon en la segunda mitad de 2026 al considerar que este, su mayor cliente, no es rentable.

Despidos serán "operacionales"

En conferencia con analistas, el jefe financiero de UPS, Brian Dykes, dijo que los despidos de este año serán "operacionales"; es decir, trabajadores de centros de distribución y repartidores.

En total, la empresa emplea a unas 490 mil personas en todo el mundo; de ellas, cerca de 300 mil pertenecen al sindicato Teamsters de Norteamérica.

NoticiasDespidosPaquetería UPS

