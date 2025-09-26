Dos hermanos secuestraron a una familia a punta de pistola y les robaron $8 millones en criptomonedas

Video Extorsión por criptomonedas: video de la huida de un hombre presuntamente secuestrado en Nueva York

Las autoridades de Minnesota informaron este jueves del arresto de Raymond Christian Garcia, de 23 años e Isiah Angelo Garcia de 24, acusados de un robo de criptomonedas valorado en 8 millones de dólares, ocurrido en Grant, Minnesota, que involucró un secuestro armado de una familia.

La Fiscalía del Distrito de Minnesota informó a través de un comunicado que presentó cargos locales y federales, incluyendo secuestro con arma, robo agravado y allanamiento con arma en contra de los dos hermanos.

Según los informes oficiales, los hermanos irrumpieron en el hogar de la víctima utilizando armas largas, incluidas un rifle tipo AR‑15 y una escopeta, y sometieron a los miembros de la familia.

Así fue el secuestro de una familia para robarles 8 millones de dólares en criptomonedas

De acuerdo con la fiscalía, a las 7:45 de la mañana del 19 de septiembre la víctima estaba sacando la basura a la calle cuando los hermanos García aparecieron de repente y le apuntaron a con un rifle AR-15 y una escopeta.

Los hermanos se llevaron a la víctima al garaje, donde le ataron las manos con bridas y despertaron a la esposa y al hijo del hombre a punta de pistola. También les ataron las manos y les obligaron a tumbarse en el suelo.

Durante nueve horas, mantuvieron a los miembros de la familia como rehenes mientras exigían el acceso a cuentas de criptomonedas y obligaban a la víctima a transferir fondos a los acusados, dice el comunicado.

Durante un descuido de uno los hermanos, el hijo de la víctima logró llamar al 911 y alertar sobre la situación.

Los agentes del Sheriff del condado de Washington acudieron al lugar tras la llamada al 911 y encontraron a la esposa y al hijo atados con una cremallera en la casa. Raymond García salió corriendo por la puerta trasera.

Isiah se encontraba en un auto donde transportaban a la víctima a una nueva locación para recuperar un disco duro donde había más información para transferir las criptomonedas.

Varias brigadas respondieron a la llamada al 911, algunas de las cuales, sin saberlo, se cruzaron con Isiah Garcia y la víctima cuando se detuvieron para permitir el paso de los vehículos de emergencia. Isiah liberó al hombre y logró escapar.

Así capturaron a los hermanos García

Utilizando un recibo de Wendy's localizado en la maleta recuperada detrás de la casa de las víctimas las fuerzas del orden pudieron determinar que Isiah García había alquilado un Chevrolet blanco tres días antes del secuestro, cerca de Houston, Texas, dice el comunicado.

Las fuerzas del orden también localizaron un video de vigilancia que mostraba que Raymond García había alquilado una habitación en un Motel 6 de Roseville, Minnesota poco antes del secuestro.

El 21 de septiembre de 2025, las fuerzas del orden rastrearon el coche hasta la casa de los hermanos García en Waller, en Texas. Al día siguiente fueron detenidos.

Una vez bajo custodia, Isiah García confesó el crimen.

La fiscalía busca que permanezcan detenidos mientras se prepara el juicio, que incluye cargos federales de secuestro interestatal, aumentando la gravedad del caso.

La acusación formal se presentó el 24 de septiembre de 2025, y el caso sigue en curso bajo la supervisión de la Fiscalía del Distrito de Minnesota, con la cooperación del FBI y las autoridades locales.

Los cargos podrían conllevar largas penas de prisión si se confirman las acusaciones.

