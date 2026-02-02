Finanzas ¿En cuánto está el dólar hoy en México? Así cotiza el peso este lunes 2 de febrero de 2026 Consulta aquí en cuánto está el dólar este lunes 2 de febrero 2026 en México

El saber cómo se cotiza el dólar es un factor importante en la economía, como en el comercio y finanzas, por lo que estar al tanto del precio del billete verde, tanto de compra como de venta, es sumamente relevante.

Si el día de hoy planeas enviar o recibir remesas, al igual si tienes que hacer una operación en que tenga que ver con dólares, a continuación en N+ Univision te damos información de cómo cerró el viernes 30 de enero y el precio del dólar hoy lunes 2 de febrero 2026.

¿Cómo cerró el dólar el viernes 30 de enero del 2026?

El viernes 30 de enero del 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $ 17.25 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

El precio de venta cerró en promedio con $ 17.39 y $ 18.20 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra, fue de $ 16.00 y $ 16.95 pesos mexicanos por cada dólar.

¿Hoy 2 de febrero afecta el precio del dólar?

Debido a que hoy 2 de febrero del 2026 es un día feriado por el Aniversario de la Constitución, el Banco Nacional de México ( Banxico) no actualiza el precio del dólar ni el tipo de cambio, sino que se queda con el último resultado emitido el viernes 30 de enero del 2026, el cual vendría siendo $17.25 pesos mexicanos por cada billete verde.

¿Cuál es el precio del dólar el lunes 2 de febrero del 2026?

A pesar de que hoy 2 de febrero es día feriado en México, el mercado internacional sigue activo con una cotización de acuerdo con Forex de $ 17.47 pesos mexicanos por cada billete verde.

El precio de venta en promedio es de $17.80 y $18.70 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra, en promedio, es de $16.25 y $16.89 pesos mexicanos por cada dólar.