¿Dónde está mi dinero? El IRS explica cómo y cuándo recibirás tu reembolso de impuestos este 2026

Para millones de familias latinas en Estados Unidos, el reembolso de impuestos no es solo un cheque extra; es el pago del alquiler, la reparación del auto o el ahorro para el futuro. Sin embargo, la pregunta que todos se hacen al terminar de declarar es: ¿cuándo llegará el dinero?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha actualizado sus guías para este ciclo fiscal y aquí te resumimos lo que necesitas saber para evitar retrasos.

¿Cuánto tarda el reembolso?

El tiempo que tardarás en ver el dinero en tu cuenta depende casi exclusivamente de cómo presentaste tu declaración:

Declaración electrónica (e-file) + Depósito Directo: Es la vía rápida. El IRS afirma que la mayoría de estos reembolsos se emiten en menos de 21 días. Declaración por correo postal: Ármate de paciencia. El proceso puede tardar seis semanas o más. Declaraciones enmendadas: Si tuviste que corregir algo después de enviar, el trámite podría demorar hasta 16 semanas.

¿Por qué mi reembolso se tarda más de lo normal?

No te asustes si pasan los 21 días y no hay noticias. El IRS señala que el proceso se frena si:

La declaración tiene errores o está incompleta.

Fuiste víctima de robo de identidad o fraude.

Reclamaste créditos específicos como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario por Hijos (ACTC). Por ley, el IRS no puede liberar estos fondos antes de mediados de febrero.

Presentaste tu declaración con un número ITIN.