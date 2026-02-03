Noticias Las Big Tech arrastran a Wall Street a la baja mientras los precios del oro y la plata tienen rebote Varias acciones de tecnológicas lastraron el mercado, incluyendo caídas del 3.2% para Nvidia y del 3.9% para Microsoft.

Video Wall Street sufre su peor sesión desde abril, ¿qué dicen los analistas?

El mercado de valores de Estados Unidos se debilitó este martes, mientras que el precio del oro y la plata rebotaban al alza después de su última ola de ventas.

Al cierre de la jornada, el S&P 500 cayó un 1.1% y se alejó aún más de su máximo histórico alcanzado la semana pasada. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones bajó 270 puntos, o un 0.5%, a menos de una hora del final de la jornada, y el Nasdaq Composite bajó un 1.9%.

PUBLICIDAD

Caída de las Big Tech

Varias acciones de tecnológicas lastraron el mercado, incluyendo caídas del 3.2% para Nvidia y del 3.9% para Microsoft. Las Big Tech se han visto perjudicadas por la preocupación de que los precios de sus acciones se dispararan y se encarecieran demasiado tras su dominio del mercado durante años.

Estas caídas llevaron al S&P 500 a su cuarta pérdida en los últimos cinco días, a pesar de que la mayoría de las acciones del índice subieron.

Oro y plata suben

Algunos de los mercados de metales registraron una de las acciones más fuertes del día. El precio del oro subió un 6.1%, cerrando en 4 mil 935 dólares por onza. El precio de la plata, que ha experimentado fluctuaciones aún más fuertes, subió un 8.2%.

Los precios del oro y la plata llevaban más de un año subiendo, ya que los inversores buscaban opciones más seguras para invertir su dinero ante la preocupación por diversos factores, desde los aranceles y la depreciación del dólar estadounidense hasta la pesada carga de deuda de los gobiernos de todo el mundo.