Las Big Tech arrastran a Wall Street a la baja mientras los precios del oro y la plata tienen rebote
El mercado de valores de Estados Unidos se debilitó este martes, mientras que el precio del oro y la plata rebotaban al alza después de su última ola de ventas.
Al cierre de la jornada, el S&P 500 cayó un 1.1% y se alejó aún más de su máximo histórico alcanzado la semana pasada. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones bajó 270 puntos, o un 0.5%, a menos de una hora del final de la jornada, y el Nasdaq Composite bajó un 1.9%.
Caída de las Big Tech
Varias acciones de tecnológicas lastraron el mercado, incluyendo caídas del 3.2% para Nvidia y del 3.9% para Microsoft. Las Big Tech se han visto perjudicadas por la preocupación de que los precios de sus acciones se dispararan y se encarecieran demasiado tras su dominio del mercado durante años.
Estas caídas llevaron al S&P 500 a su cuarta pérdida en los últimos cinco días, a pesar de que la mayoría de las acciones del índice subieron.
Oro y plata suben
Algunos de los mercados de metales registraron una de las acciones más fuertes del día. El precio del oro subió un 6.1%, cerrando en 4 mil 935 dólares por onza. El precio de la plata, que ha experimentado fluctuaciones aún más fuertes, subió un 8.2%.
Los precios del oro y la plata llevaban más de un año subiendo, ya que los inversores buscaban opciones más seguras para invertir su dinero ante la preocupación por diversos factores, desde los aranceles y la depreciación del dólar estadounidense hasta la pesada carga de deuda de los gobiernos de todo el mundo.
