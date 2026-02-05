Noticias Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto cotiza el peso este jueves 5 de febrero de 2026? La variación diaria del dólar tiene efectos directos en la economía doméstica; por ello, seguir de cerca su cotización permite anticipar cambios y tomar decisiones financieras más informadas



Video Las remesas de Sacramento a México caen 4.6%: deportaciones, impuestos y dólar débil golpean

El tipo de cambio del dólar en México es uno de los indicadores económicos más relevantes para la vida diaria. Su variación impacta en el costo de productos importados, pagos en moneda extranjera, compras en línea y en el valor de las remesas que reciben millones de familias en el país.

Conocer el precio del dólar hoy permite tomar decisiones financieras más informadas, especialmente si se realizan transferencias internacionales, pagos en plataformas digitales o inversiones ligadas al mercado estadounidense.

El dólar y su impacto en la economía mexicana

El comportamiento del peso frente al dólar depende de diversos factores globales y nacionales. Entre ellos destacan las decisiones de política monetaria en Estados Unidos, la inflación, el crecimiento económico y los movimientos en los mercados financieros internacionales.

Cuando el dólar se fortalece, puede aumentar el costo de bienes importados y servicios en moneda extranjera. En contraste, un peso fuerte puede beneficiar a quienes realizan compras en dólares, pero reduce el valor de las remesas al convertirse a moneda nacional.

Remesas y su relación con el tipo de cambio

El Banco de México (Banxico) publicó el Reporte Analítico de Ingresos y Egresos por Remesas con cifras actualizadas hasta diciembre de 2025. En ese mes, el país recibió 5,322 millones de dólares en remesas, resultado de 13.1 millones de transacciones con un envío promedio de 408 dólares.

Durante 2025, las remesas registraron un crecimiento anual de 1.9%, impulsado principalmente por el aumento de 8.8% en el monto promedio enviado. Sin embargo, el número de operaciones cayó 6.4%, reflejando la influencia del tipo de cambio en los recursos que llegan a los hogares mexicanos.

Al cierre del año pasado, el monto acumulado por remesas fue de 61,791 millones de dólares, por debajo de los 64,746 millones registrados en 2024, lo que representó una disminución anual de 4.6%. Del total, el 99.1% ingresó mediante transferencias electrónicas, consolidándose como el principal canal de envío.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en México?

Hoy, jueves 5 de febrero de 2026, el dólar se cotiza en 17.2925 pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En la jornada previa, el miércoles 4 de febrero, la moneda estadounidense cerró en 17.3267 pesos por unidad.

La evolución del dólar es clave para las familias que dependen de las remesas y para quienes realizan operaciones en moneda extranjera, ya que cualquier variación puede influir directamente en su poder adquisitivo y en la planeación de sus finanzas personales.

JICM