Noticias Acciones de firmas tecnológicas se hunden por segundo día consecutivo y arrastran a Wall Street

El mercado bursátil estadounidense volvió a caer este miércoles 4 de febrero debido al desplome de las acciones tecnológicas.

Cerca del cierre, el S&P 500 bajaba un 0.2% y se encamina a su quinta caída moderada en los últimos seis días. Mientras el Promedio Industrial Dow Jones subía 339 puntos, o un 0.7%, a una hora del final de la jornada, y el Nasdaq Composite bajaba un 1.1%.

Caída de tecnológicas lastra al S&P 500

Casi tres de cada cuatro acciones del S&P 500 subieron, pero la caída de las acciones tecnológicas lastró el índice por segundo día consecutivo.

Advanced Micro Devices cayó un 15.8% a pesar de que la empresa de chips reportó ganancias para el último trimestre superiores a las esperadas por los analistas. También presentó una previsión de ingresos para principios de 2026 que superó las expectativas de los analistas, pero esto podría no haber sido suficiente para los inversores después de que sus acciones se duplicaran en los últimos 12 meses.

Durante la jornada , Google presentó también su informe trimestral, en el que reportó que sus ganancias aumentaron un 30% respecto al año anterior a 34 mil 500 millones de dólares, o 2.82 dólares por acción, mientras que los ingresos aumentaron un 18% a 113 mil 800 millones de dólares.

La exitosa evolución de Google ha contribuido a que el precio de las acciones de Alphabet suba casi un 60% en los últimos cinco meses, alcanzando un valor de mercado de 4 billones de dólares.

¿Qué pasa con las acciones tecnológicas?

Las acciones tecnológicas están presionadas en general, incluso cuando presentan ganancias superiores a las esperadas, debido a que enfrentan críticas por el alza excesiva de sus precios tras años de dominio del mercado.

Empresas como los fabricantes de software, por su parte, se preguntan si perderán terreno en el futuro frente a competidores impulsados por la inteligencia artificial.

Uber Technologies también lastró el mercado tras caer un 4.9%. La empresa de transporte de pasajeros anunció resultados para el último trimestre que no cumplieron con las expectativas de los analistas. También presentó una previsión de beneficios para el trimestre actual inferior a las expectativas de los analistas, al tiempo que nombró a un nuevo director financiero.

Sin embargo, algunas acciones tecnológicas subieron, incluyendo un aumento del 14.1% para Super Micro Computer. La compañía, que vende servidores de IA y otros equipos, obtuvo ganancias superiores a las esperadas por los analistas en el último trimestre.