Dólar estadounidense Así cotiza el dólar en México hoy: Precio para este miércoles 28 de enero de 2026 El tipo de cambio influye directamente en el poder adquisitivo, el comercio exterior y las decisiones financieras cotidianas, por ello aquí te contamos en cuánto cotiza el dólar en México



En el caso de que este miércoles planees enviar o recibir remesas o pagar servicios que involucren dólares, es muy importante que conozcas el precio del dólar el día de hoy, 28 de enero del 2026.

Cabe mencionar que el envío de remesas de Estados Unidos a México es una de las aportaciones más importantes a la economía, por lo que aquí te informamos cuál es el precio de venta y compra del billete verde.

¿Cuál fue el precio del dólar el martes 27 de enero del 2026?

El martes 27 de enero del 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $ 17.28 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

El precio de venta cerró en promedio con $ 17.54 y $ 18.10 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra, fue de $ 16.10 y $ 17.25 pesos mexicanos por cada dólar.

¿Cuál es el precio del dólar este miércoles 28 de enero?

Este miércoles 28 de enero del 2026, el peso mexicano inició su jornada con $ 17.18 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México ( Banxico).

El precio de venta en promedio es de $ 17.42 y $ 18.20 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra, en promedio, es de $ 15.95 y $ 16.70 pesos mexicanos por cada dólar.