Narcotráfico Cárteles del narco en México lavan dinero usando criptomonedas: DOJ pone en la mira al CJNG El Departamento de Justicia investiga la nueva forma en que los cárteles buscan lavar dinero: el uso de criptomonedas. Aquí, todos los detalles

El Departamento de Justicia ( DOJ, por sus siglas en inglés) detectó que los cárteles del narcotráfico en México ahora emplean técnicas más sofisticadas para lavar dinero: el uso de criptomonedas.

En un documento difundido este jueves 5 de febrero 2026 por la agencia de noticias AP, se reveló que entre las organizaciones criminales que están en la mira se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG).

El DOJ informó que el reciente envío de criminales de México a Estados Unidos permitió vislumbrar el blanqueo de recursos, mediante lavado de dinero que permiten a cárteles como CJNG seguir introduciendo droga a territorio norteamericano.

¿Por qué apuntar a recursos financieros?

La agencia de noticias AP expone la relevancia de atacar las finanzas de los cárteles del narcotráfico y señala cómo esta estrategia debilita a las organizaciones criminales.

“Al centrarse en los presuntos intermediarios financieros, en lugar de en los traficantes callejeros, los fiscales afirman que están apuntando a un punto débil que consideran esencial para que los cárteles mantengan sus operaciones, a medida que aumenta la presión de las fuerzas del orden sobre las rutas de drogas más visibles”, cita la agencia.

Además, toma declaraciones de A. Tysen Duva, fiscal general adjunto a cargo de la división penal del Departamento de Justicia, quien en entrevista afirma: “Si se corta el dinero, se perjudica a los cárteles, y eso es lo que estamos tratando de hacer”.

De acuerdo con altos funcionarios del Departamento de Justicia, el envío de criminales figuras clave de los cárteles del narcotráfico en México abre la puerta a acusaciones contra líderes de grupos delictivos, mediante la cooperación de los detenidos.

En la actual administración, el DOJ ha reestructurado la División Penal para integrar a los fiscales especializados en narcóticos con expertos en lucha contra el lavado de dinero, con el fin de combatir mejor a los cárteles, detectando operaciones como las que hacen usando criptomonedas.

¿Cómo operan los lavadores de dinero?

Durante el nuevo periodo de Donald Trump al frente de Estados Unidos, México ha enviado a más de 90 líderes criminales, y en el último grupo se encontraban, reporta AP, “presuntos intermediarios financieros, que según las autoridades supervisan el movimiento de las ganancias de la droga y se embolsan un porcentaje del dinero que vuelve a los cárteles en concepto de comisión, según documentos judiciales”.

AP describe cómo es que los lavadores de dinero se escudan en criptomonedas para blanquear los recursos del narco: “los intermediarios organizan la recogida de dinero en efectivo en ciudades de todo Estados Unidos y lo ocultan para cruzar la frontera, a menudo a través de activos digitales, ya que las fuerzas del orden han cortado otros métodos”.

A. Tysen Duva, asegura que los fiscales “quieren saber cómo funciona la distribución, quiénes están involucrados y buscar acusaciones adicionales, y en cuanto al lavado de dinero, exactamente los métodos que están utilizando para sacar el dinero de Estados Unidos a través de los bancos estadounidenses”.

Desde siempre ha habido contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo, y ahora también existe una nueva tendencia que consiste en tomar el dinero en efectivo, comprar criptomonedas y luego negociar con ellas. A. Tysen Duva, fiscal general adjunto a cargo de la división penal del Departamento de Justicia