Desplome de acciones de Microsoft sacude a los principales índices de Wall Street; así cerró el mercado de valores de EEEUU

Durante la jornada, Microsoft se desplomó tras su informe de ganancias, pero una importante ganancia de Meta Platforms casi lo compensó.

N+ Univision y AP
Por:N+ Univision y AP
Video El dólar cae a su nivel más bajo en 4 años: ¿Cómo afecta esto a los precios del supermercado?

Una jornada de fuertes fluctuaciones, incluyendo el peor día para Microsoft en muchos años, los principales índices de Wall Street terminaron con movimientos relativamente moderados este jueves 29 de enero de 2026.

El S&P 500 bajó un 0.1% tras rozar su máximo histórico por la mañana y caer hasta un 1.5% al mediodía. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones avanzó un 0.1% y el Nasdaq Composite cayó un 0.7%.

Del desplome de Microsoft al optimismo por Meta

Durante la jornada, Microsoft se desplomó tras su informe de ganancias, pero una importante ganancia de Meta Platforms casi lo compensó.

Microsoft fue, con una marcada diferencia, el mayor peso del mercado, y el gigante tecnológico se desplomó un 12% a pesar de haber reportado ganancias e ingresos superiores a los previstos por los analistas en el último trimestre.

Los inversores se centraron, en cambio, en cuánto está invirtiendo Microsoft, si el crecimiento de su negocio en la nube Azure se ralentizará y cuánto tardará su incursión en la tecnología de inteligencia artificial en generar grandes beneficios.

Antes del cierre, sus acciones se encaminaban a su peor día desde la caída del mercado por la pandemia de covid-19 en 2020.

No obstante, dentro del S&P 500, hubo ligeramente más acciones al alza que las que bajaron. A la cabeza se encontraba Meta Platforms, que repuntó un 10.1% después de que la compañía detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp superara las expectativas de ganancias.

Relacionados:

Microsoft Wall Street Mercados

