Desempleo Se disparan solicitudes de subsidio por desempleo: ¿Cuáles son los posibles motivos? El Departamento del Trabajo reveló cifras de las solicitudes por desempleo en Estados Unidos

Video Nuevos requisitos de SNAP: Suben edad laboral a 65 años y bajan límite de dependientes a 14

El número de solicitudes de subsidio por desempleo se disparó al pasar de 22 mil a 231 mil durante la última semana, por ello aquí en N+ Univision te presentamos un panorama de las posibles causas que detonaron esta demanda de apoyo.

De acuerdo con reportes de agencias de noticias como AP, el rango de solicitudes de subsidio por desempleo se mantiene en el mismo rango históricamente bajo de los últimos años.

PUBLICIDAD

¿Por qué se pudo disparar el número de solicitudes de subsidio por desempleo?

Estados Unidos ha vivido en últimos días momentos de estrés que pueden impactar al mercado financiero: desde fenómenos climatológicos hasta despidos masivos.

Las solicitudes de ayuda por desempleo para la semana que finalizó el 31 de enero aumentaron en 22 mil hasta alcanzar las 231 mil con respecto a la semana anterior, según informó este jueves 5 de febrero 2026 el Departamento de Trabajo.

La agencia de noticias AP destaca que “la cifra es significativamente superior a las 211 000 nuevas solicitudes que habían pronosticado los analistas encuestados por la empresa de datos FactSet”.

En los últimos meses, empresas internacionales en Estados Unidos han anunciado recortes de plantilla, como UPS, Amazon y Dow la semana pasada.

Video Remesas a México sumaron 64 mil mdd en 2024 pese a caída registrada en 2025

El miércoles 4 de febrero 2026, The Washington Post despidió a un tercio de su plantilla, eliminando su sección de deportes, varias oficinas en el extranjero y su cobertura de libros.

Por otra parte, la reciente tormenta invernal, que dejó decenas de personas muertas, cerró carreteras, paralizó la economía en varias ciudades y complicó la movilidad de personas.

Además, operativos contra inmigrantes en ciudades como Minneapolis, han llevado al cierre temporal de negocios, particularmente en zonas donde hay fuerte presencia latina.

PUBLICIDAD

Durante enero 2026, el gobierno informó que la contratación se mantuvo moderada en diciembre, culminando un año de débiles ganancias en el empleo, a pesar de que los despidos y el desempleo se mantuvieron en niveles históricamente bajos.



Los empleadores crearon solo 50 mil puestos de trabajo en enero 2026, una cifra prácticamente sin cambios con respecto a la cifra revisada a la baja de 56 000 en noviembre, según el Departamento de Trabajo. La tasa de desempleo bajó al 4,4 %, su primer descenso desde junio.

La economía estadounidense solo creó 584 mil puestos de trabajo en 2025, una media de unos 50 mil al mes. Esta cifra es muy inferior a los más de 2 millones creados en 2024, lo que supone una media de casi 170 mil al mes.