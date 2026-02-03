Noticias ¿En cuánto está el dólar hoy en México? Así cotiza el peso este martes 3 de febrero de 2026 Consulta aquí en cuánto está el dólar este martes 3 de febrero 2026 en México



El estar al tanto del precio del dólar es importante, ya que va de la mano con muchos factores, desde la política, finanzas, comercio, por lo cual es esencial saber de la cotización para poder tomar mejores decisiones financieras.

Es por eso que aquí en N+ Univision te informamos cuál es el precio del dólar hoy martes 3 de febrero del 2026, el precio de venta y compra, al igual que cómo cerró el lunes 2 de febrero.

¿Cómo cerró el precio del dólar el lunes 2 de febrero del 2026?

A pesar de que el lunes 2 de febrero fue día feriado en México, el mercado internacional siguió activo y cerró con una cotización de $ 17.39 pesos mexicanos por cada billete verde.

El precio de venta en promedio fue de $ 17.47 y $18.40 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra, en promedio, fue de $15.75 y $ 16.90 pesos mexicanos por cada dólar.

¿Cuál es la remesadora que cobra menos por enviar dinero?

De acuerdo con la Profeco, algunas empresas pueden entregar hasta 417 pesos más por el mismo envío de 400 dólares y esto se debe a que hay menos comisiones y un mejor tipo de cambio.

Una de las recomendaciones que se tiene es Finabien y se mantiene como una de las mejores remesadoras por ofrecer la mejor combinación entre la comisión y el tipo de cambio. Otras remesadoras que se unen son Remitly y Xoom.

¿Cuál es el precio del dólar el martes 3 de febrero del 2026?

El día de hoy, martes 3 de febrero del 2026, el precio del dólar arranca con una cotización de acuerdo con el Banco Nacional de México ( Banxico) de $17.33 pesos mexicanos por cada billete verde.

El precio de venta en promedio es de $17.59 y $17.92 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra, en promedio, es de $16.25 y $17.00 pesos mexicanos por cada dólar.