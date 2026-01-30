Noticias

Plata y oro sufren caída histórica tras nominación de Kevin Warsh como presidente de la Fed; este es su precio hoy

La plata, el segundo metal precioso luego del oro, descendió casi un 30% en su peor jornada desde que se tiene registro.

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
Video La Reserva Federal desafía a Trump y mantiene tasas; el oro rompe récord histórico

El oro se hundió el viernes 30 de enero, en lo que fue su peor caída diaria desde 1983, luego de que el presidente Donald Trump nominara a Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal (Fed).

A la par, la plata, el segundo metal precioso luego del oro, descendió casi un 30% en su peor jornada desde que se tiene registro.

El descenso del oro

Cerca del mediodía, el oro al contado cayó un 9.5% a 4 mil 883.62 dólares por onza, tras retroceder un 12% en un momento de la rueda y después de que los precios alcanzaran ayer un pico récord de 5 mil 594.82 dólares.

Fue el 28 de febrero de 1983 cuando el precio del oro al contado cayó un 12.1%. Los datos del LSEG sobre el oro están disponibles hasta 1968.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero bajaron un 11.4% a 4 mil 745.10 dólares.

Plata pierde 'brillo'

Por su parte, la plata al contado bajaba un 28% hasta 83.99 dólares la onza, tras caer hasta 77.72 dólares. El metal alcanzó un máximo histórico de 121.64 dólares el jueves y ha subido más de un 17% este mes.

Los precios sufrieron su mayor caída diaria registrada, según los datos de LSEG disponibles hasta 1982.

¿Por qué cayeron los precios del oro y la plata?

La venta masiva, descrita por analistas como una toma de beneficios, también ejerció presión sobre otros metales preciosos, como el caso del cobre.

Entre los factores que desencadenaron la venta masiva se encuentran:

  • El anuncio sobre el presidente de la Fed
  • Flujos macroeconómicos más amplios

Trump nombró al exgobernador de la Fed Kevin Warsh como su candidato para suceder a Jerome Powell como presidente de la Fed en mayo, colocando a un crítico habitual del banco central en un puesto de liderazgo clave.

NoticiasOro SolidoMercadosSistema de Reserva Federal (FED)

