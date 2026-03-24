Noticias Precio del dólar hoy en México: consulta aquí la cotización del peso este martes 24 de marzo de 2026 Entérate aquí de cuál es la cotización del dólar este martes 24 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio.





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El precio del dólar en México hoy martes 24 de marzo de 2026 se mantiene sin grandes cambios a pesar del entorno marcado por la volatilidad de los mercados y las señales mixtas de la economía de Estados Unidos por la guerra en Irán y las declaraciones del presidente Donald Trump.

El conflicto en Oriente Medio sigue escalando en su cuarta semana, con el centro de la atención internacional en infraestructuras energéticas clave y el estrecho de Ormuz, por donde normalmente debía transitar cerca del 20% del petróleo mundial. Este martes, los enfrentamientos continúan con misiles, bombardeos y advertencias de nuevas represalias en la región.

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Tras caer más de 10% por el anuncio de Trump, el Brent volvió a superar los 100 dólares por barril, mientras el mercado sigue oscilando entre expectativas de negociación y temores por interrupciones prolongadas en el suministro energético global.

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Esto, mientras crece el pesimismo económico en Estados Unidos: solo el 28% de los trabajadores considera que es un buen momento para encontrar empleo, según Gallup, reflejo de una desaceleración en la contratación.

El impacto de la guerra en la economía

La guerra no solo ha alterado el flujo de petróleo, también ha empezado a afectar el ánimo de consumidores e inversionistas, con efectos visibles en el gasto y en las expectativas de crecimiento.

En Estados Unidos, el impacto se percibe en el bolsillo de los consumidores. El precio de la gasolina ronda los 3.94 dólares por galón, casi un dólar más que hace un mes, lo que está reduciendo la capacidad de consumo de los hogares y obligando a recortar gastos en otros rubros.

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Wall Street también repuntó tras las declaraciones de Trump, con alzas de más de 1% en sus principales índices, pero esos avances han sido frágiles y sujetos a cambios rápidos conforme surgen nuevas señales desde el frente militar o diplomático

El comportamiento del petróleo resume esa incertidumbre. En cuestión de horas puede pasar de fuertes caídas a recuperaciones parciales, como ocurrió cuando el Brent bajó desde casi 120 dólares hasta niveles cercanos a 100, para luego rebotar nuevamente por encima de ese umbral.

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El trasfondo es estructural: la interrupción en el estrecho de Ormuz y los ataques a instalaciones energéticas han elevado el riesgo de una crisis de suministro más prolongada, lo que mantiene la presión sobre la inflación global y limita el margen de maniobra de los bancos centrales.

Cuál es la cotización del dólar en México

El tipo de cambio en México sin embargo refleja cierta estabilidad. El precio del dólar hoy se ubica en 17.7780 pesos por unidad, con movimientos acotados pese al entorno internacional complejo.

Como ocurre todos los días, la cotización del dólar puede modificarse a lo largo de la jornada según la actividad en los mercados financieros, por lo que el precio final dependerá de factores en tiempo real.