ÚLTIMA HORA Medio Oriente ¿Irán desmiente a Trump? Medios reportan que no hay negociaciones por fin a la guerra Trump había anunciado este lunes su decisión de posponer por cinco días los ataques contra infraestructura energética iraní con los que había amenazado, después de lo que dijo habían sido dos días de conversaciones "productivas" con Teherán. Sigue aquí nuestra cobertura en vivo.

Video Trump lanza ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz

Medios iraníes desmienten este lunes 23 de marzo de 2026 que haya negociaciones con EEUU como dijo el presidente Donald Trump, a quien señalan de buscar con su anuncio "reducir los precios de la energía".

"No hay conversaciones entre Teherán y Washington", dijo la agencia de noticias Mehr, citando al ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Otros medios publicaron reportes similares.

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Trump había anunciado este lunes su decisión de posponer por cinco días los ataques contra infraestructura energética iraní con los que había amenazado, después de lo que dijo habían sido dos días de conversaciones "productivas" con Teherán.

Se trató de un giro abrupto que tuvo un impacto directo los mercados. Los precios del petróleo cayeron y las bolsas subieron inmediatamente.

El precio medio de la gasolina regular en Estados Unidos es de $3.95 el galón, un dólar más que hace un mes.

¿Qué anunció Donald Trump?

El fin de semana, el presidente estadounidense elevó la presión con un ultimátum directo a Irán: exigió la reapertura del estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas o, de lo contrario, amenazó con “aniquilar” sus centrales eléctricas.

Sin embargo, a pocas horas de que venciera el plazo, Trump cambió el tono y afirmó que en los dos días previos ambos países habían sostenido conversaciones “muy buenas y productivas” orientadas a resolver completamente las hostilidades en Oriente Medio.

El anuncio llegó sin detalles concretos sobre el contenido o el formato de esos contactos, pero sí incluyó la mencionada orden directa.

"He instruido al Departamento de Guerra posponer cualquier ataque militar contra plantas de electricidad e infraestructura energética iraní por un período de cinco días", indicó en la red Truth Social.

La inmediata reacción de los mercados al anuncio de Trump

La reacción fue inmediata y se reflejó primero en los mercados energéticos. El petróleo, que había subido con fuerza por la escalada militar, dio un giro brusco y llegó a caer cerca de 10% en cuestión de horas.

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El barril de referencia en Estados Unidos bajó más de cinco dólares hasta ubicarse en torno a los 92.85 dólares, mientras que el Brent retrocedió casi seis dólares, situándose cerca de los 106.25 dólares tras el anuncio.

Las bolsas también respondieron con fuerza, especialmente en Estados Unidos, donde los futuros del S&P 500 y del Dow Jones subían alrededor de 1.3% antes de la apertura, mientras que el Nasdaq avanzaba 1.2%.

En Europa, los principales índices revirtieron pérdidas iniciales de hasta 2% y cerraron en terreno positivo, con avances como el 1.2% en París y el 0.8% en Fráncfort, reflejando un cambio rápido en el ánimo de los inversionistas.

Asia, en cambio, había cerrado previamente con caídas marcadas, arrastrada por la incertidumbre generada por el ultimátum, con descensos de 3.5% en Tokio, 6.5% en Seúl y más de 3% en Hong Kong y Shanghái.

El movimiento también alcanzó a los metales. El oro cayó 4.4% hasta los 4,374 dólares por onza y la plata perdió cerca de 3%, en una señal de que los inversionistas abandonaron activos refugio ante la expectativa de una posible desescalada.

Qué le respondió Irán a Trump

Desde Teherán, la respuesta fue inmediata y contundente. Las autoridades negaron cualquier negociación con Washington y sostuvieron que las declaraciones de Trump buscaban influir en los precios de la energía en medio de la volatilidad global.

Al mismo tiempo, Irán mantuvo una postura firme en el terreno militar. Tras el ultimátum estadounidense, advirtió que podría atacar infraestructuras clave en el Golfo Pérsico, incluidos sitios energéticos y plantas desalinizadoras, y llegó a plantear el uso de minas navales para bloquear rutas estratégicas.

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Los enfrentamientos han seguido activos en varios frentes. Se registraron ataques con misiles hacia Israel, explosiones en Teherán tras bombardeos israelíes y acciones contra instalaciones en distintos puntos de la región, lo que confirma que el conflicto sigue lejos de una resolución inmediata.

El estrecho de Ormuz continúa en el centro de la disputa. Irán lo ha mantenido prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, afectando una vía por la que normalmente circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

El impacto energético ya es visible a escala global. El director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, advirtió que “la economía mundial se enfrenta hoy a una amenaza muy, muy grave” y subrayó que “ningún país será inmune” si la crisis se intensifica.

Birol también alertó sobre la magnitud del choque en el suministro, al señalar que se han perdido unos 11 millones de barriles diarios de petróleo, una cifra que supera la de las grandes crisis energéticas de los años setenta, mientras el conflicto entra en su cuarta semana sin una salida clara.