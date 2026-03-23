Medio Oriente ¿Con quién está negociando Trump? Dice que “no sabemos si sigue vivo” el nuevo líder de Irán Donald Trump habló sobre posibles negociaciones con Irán para detener la guerra

Video Trump lanza ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz

Donald Trump declaró este lunes 23 de marzo de 2026 en varias entrevistas que ha tenido conversaciones con Irán para pausar la guerra, y aunque medios en Teherán reportan que no hay conversaciones, el presidente de Estados Unidos habló sobre con quién mantiene un diálogo por el conflicto en Medio Oriente.

Además, el presidente Trump, aseguró que " Todo anda muy bien", lo dijo en breves declaraciones por teléfono a la AFP cuando se le preguntó sobre Irán, tras una publicación previa en Truth Social en que hacía pública además una pausa de cinco días en los ataques que había anunciado contra las plantas de energía de la República Islámica.

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El anuncio de Trump, que habló de dos días de "productivos" contactos, tuvo un inmediato efecto en los mercados: el petróleo cayó un 10% y las bolsas subieron.

Medios iraníes desmintieron la existencia de la negociación y acusó al estadounidense de buscar con su anuncio "reducir los precios de la energía". La gasolina regular en Estados Unidos está, según la Triple A, a una media nacional de $3.95 el galón, un dólar más que hace un mes.

¿Con quién está negociando Trump para terminar la guerra en Irán?

Según Trump, está negociando en Irán "con una figura clave. No lo olviden, hemos eliminado a los líderes en la fase uno, la fase dos y, en gran medida, en la fase tres. Pero estamos tratando con un hombre que, en mi opinión, es el más respetado y el líder. Esto es un poco complicado, ellos han eliminado a todos, nosotros hemos eliminado a todos sus líderes".

Ante la pregunta de si la negociación era con el Líder Supremo de Irán, esto fue lo que respondió el presidente estadounidense.

"No, no es el Líder Supremo. Nadie ha oído hablar del segundo Líder Supremo, el hijo. No hemos sabido nada del hijo; algunos dicen que hizo alguna declaración, pero no sabemos si sigue vivo. Pero las personas que parecen estar dirigiendo el país... basándonos en hechos reales... porque lo que han dicho se ha cumplido... No quiero que lo maten. ¿Me entienden?, no quiero que lo maten. Nadie quiere ocupar ese lugar en estos momentos. Nadie está precisamente deseando ser el líder de ese país en particular. Pero, tal vez podamos resolver ese problema", señaló Trump.

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¿Qué anunció Donald Trump?

El anuncio generó sorpresa después de la escalada retórica del fin de semana, cuando Trump dio un ultimátum de 48 hora a Irán para que abriera el estrecho de Ormuz o iba a "aniquilar sus centrales eléctricas.

Trump afirmó que en los últimos dos días habían mantenido "conversaciones muy buenas y productivas" con Irán para "una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio".

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Además de que las conversaciones "continuarán a lo largo de la semana", Trump dijo que había ordenado al Pentágono retrasar "cualquier ataque militar contra plantas de electricidad e infraestructura energética iraní por un período de cinco días".

Lejos de amilanarse, Teherán había amenazado con minar "las vías de acceso y las líneas de comunicación" en el Golfo y con atacar "todas las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua pertenecientes a Estados Unidos" en la zona.

En la prensa estatal iraní aparecían el lunes listas de posibles infraestructuras, como las plantas de Orot Rabin y Rutenberg en Israel, las dos principales centrales eléctricas del país.

"¡Despídanse de la electricidad!", afirmaba una infografía de la agencia Mehr con posibles blancos en Arabia Saudita y otros países vecinos.

El riesgo de una crisis energética global

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió el lunes que la guerra podría provocar la peor crisis energética mundial en décadas.

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Según las estimaciones de la AIE, el mundo ha perdido cada día 11 millones de barriles de petróleo, es decir, más que el volumen diario eliminado durante las dos crisis petroleras consecutivas de los años 1970.

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El tránsito de mercancías por el estrecho de Ormuz se ha desplomado un 95%, según la empresa de análisis Kpler. Solo un reducido número de cargueros y petroleros ha logrado cruzar ese paso.

"Ningún país quedará inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección", avisó Birol.