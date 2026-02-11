Noticias Gallup dejará de medir los índices de aprobación presidencial en EEUU tras casi 90 años de encuestas Gallup dejará de medir los índices de aprobación presidencial en Estados Unidos tras casi 90 años, en medio de críticas de Donald Trump a las encuestadoras.

La famosa encuestadora estadounidense Gallup dejará de registrar los índices de aprobación de líderes políticos, poniendo fin a una práctica que se ha extendido durante décadas, según informó el miércoles el periódico The Hill de Washington.

El cambio se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a las encuestadoras el mes pasado en su plataforma Truth Social: "Las encuestas falsas y fraudulentas deberían ser, prácticamente, un delito penal".

Sin embargo, The Hill informó que la agencia encuestadora, que ha registrado la aprobación pública de los presidentes estadounidenses desde la década de 1930, afirmó que la medida formaba parte de un esfuerzo más amplio y continuo para alinear todo el trabajo público de Gallup con su misión.

Al ser preguntado si la Casa Blanca o algún miembro de la administración Trump habían aportado alguna contribución para el cambio, un portavoz declaró al medio: "Este es un cambio estratégico basado únicamente en los objetivos y prioridades de investigación de Gallup".

"Nuestro compromiso es con la investigación a largo plazo y metodológicamente sólida sobre los problemas y las condiciones que influyen en la vida de las personas", afirmó el portavoz.

Gallup no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de AFP.

Las encuestas de Gallup muestran que el índice de aprobación de Trump ha estado en constante descenso desde el inicio de su segundo mandato en enero pasado, pasando del 47 % en su toma de posesión al 36 % el 1 de diciembre de 2025, el último dato publicado por la encuestadora.

Esta última cifra se encuentra entre los índices de aprobación presidencial más bajos registrados por la prestigiosa agencia desde que comenzó a recopilar datos.

