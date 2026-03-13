Noticias

Precio del dólar hoy en México: ¿en cuánto está el peso este viernes 13 de marzo de 2026?

Consulta aquí en cuánto está el dólar este miércoles 11 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Por qué hay volatilidad de los precios de la gasolina? Barril de petróleo oscila en los $100 y $120

El precio del dólar, indicador clave para la economía mexicana por cómo influye en el comercio, los precios y las decisiones financieras de empresas y consumidores, refleja este viernes 13 de marzo la incertidumbre internacional marcada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum prepara una nueva ronda de negociaciones comerciales del T-MEC la próxima semana.

En ese sentido, el gobierno de Sheinbaum adelantó que buscará eliminar o reducir aranceles en sectores clave como el acero, el aluminio y la industria automotriz en unas negociaciones que probablemente tendrán una notable cuota de impacto en la cotización del peso mexicano.

PUBLICIDAD

Por otra parte, la guerra contra Irán entra en su tercera semana sin que haya signos de desescalada. Se reportó la muerte de cuatro de los tripulantes de un avión de reabastecimiento estadounidense que se estrelló en Irak durante operaciones vinculadas al conflicto, mientras continúan los ataques, incluidos fuertes bombardeos contra la capital iraní, Teherán.

Video Conflicto en Medio Oriente: También se ha intensificado la guerra en el Líbano y en la capital, Beirut

Los mercados financieros reflejan este viernes esta tensión global. Las bolsas en Asia y Europa registraron caídas y el precio del petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril ante el temor de interrupciones en el suministro energético vinculadas al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

Más sobre Noticias

Precio del dólar hoy en México: ¿cuál es la cotización del peso este 12 de marzo?
4 mins

Precio del dólar hoy en México: ¿cuál es la cotización del peso este 12 de marzo?

Dinero
Inflación en Estados Unidos: ¿cuánto subió el CPI y qué servicios y productos aumentaron de precio?
4 mins

Inflación en Estados Unidos: ¿cuánto subió el CPI y qué servicios y productos aumentaron de precio?

Dinero
Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto está el peso este miércoles en medio de la incertidumbre por la guerra en Irán?
3 mins

Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto está el peso este miércoles en medio de la incertidumbre por la guerra en Irán?

Dinero
Por fin, baja precio del petróleo: ¿Qué pasó y cuánto cuesta el barril este martes?
2 mins

Por fin, baja precio del petróleo: ¿Qué pasó y cuánto cuesta el barril este martes?

Dinero
Musk, la persona más rica en la historia: ¿De cuánto es la fortuna del dueño de X y Tesla?
3 mins

Musk, la persona más rica en la historia: ¿De cuánto es la fortuna del dueño de X y Tesla?

Dinero
Precio de la gasolina hoy: ¿cuánto cuesta el galón este martes 10 de marzo 2026?
3 mins

Precio de la gasolina hoy: ¿cuánto cuesta el galón este martes 10 de marzo 2026?

Dinero
Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto está el peso este martes en medio de la volatilidad del petróleo?
2 mins

Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto está el peso este martes en medio de la volatilidad del petróleo?

Dinero
¿Cuál es la tarjeta Bienestar para inmigrantes 2026? Lista de beneficios para personas en EEUU
2 mins

¿Cuál es la tarjeta Bienestar para inmigrantes 2026? Lista de beneficios para personas en EEUU

Dinero
Sube precio de la gasolina, pero ¿cómo gastar menos? Tips para ahorrar combustible
3 mins

Sube precio de la gasolina, pero ¿cómo gastar menos? Tips para ahorrar combustible

Dinero
Precio de la gasolina hoy: ¿Cuántos dólares por galón mientras sube el petróleo por guerra en Irán?
2 mins

Precio de la gasolina hoy: ¿Cuántos dólares por galón mientras sube el petróleo por guerra en Irán?

Dinero

México prepara postura para la revisión del T-MEC

En la agenda macroeconómica mexicana, el país se alista para iniciar la próxima semana conversaciones con Estados Unidos sobre la revisión del T-MEC. Las conversaciones con Washington se han mantenido de forma constante antes del inicio formal de la revisión del acuerdo comercial, que sustituyó al TLCAN en 2020.

La presidenta Sheinbaum ha señalado que su gobierno busca que las tarifas al acero, aluminio y vehículos desaparezcan cuando los productos cumplan con las reglas de origen del acuerdo. También planteó que los automóviles producidos en México no enfrenten cuotas mayores que los de otras regiones.

Por su parte, la administración del presidente Donald Trump abrió nuevas investigaciones comerciales que podrían derivar en la imposición de aranceles adicionales. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos inició indagaciones sobre prácticas de unos 60 socios comerciales —entre ellos México, China, la Unión Europea, Japón, Brasil e India— relacionadas con la posible falta de medidas para impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzado.

Video Donald Trump habla desde Kentucky sobre economía, Irán y petróleo; esto dijo el presidente hoy

La medida parece una respuesta a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular en febrero gran parte de los aranceles globales que Trump había impuesto invocando poderes de emergencia económica. Tras ese fallo, la administración busca nuevas vías legales para aplicar gravámenes comerciales, una de las herramientas de política exterior favoritas de Trump.

PUBLICIDAD

Cuál es el precio del dólar hoy en México

El peso mexicano inicia este viernes 13 de marzo con una cotización de 17.8368 pesos por dólar en los mercados internacionales.

El tipo de cambio puede variar durante la jornada dependiendo de factores como el comportamiento de los mercados financieros globales, los precios del petróleo y la evolución de la guerra en Medio Oriente.

Video ¿Bajarán los precios para los consumidores? Expertos alertan sobre nueva presión inflacionaria
Relacionados:
Noticiasdivisa dólarArancelesRemesas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX