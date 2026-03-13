Noticias Precio del dólar hoy en México: ¿en cuánto está el peso este viernes 13 de marzo de 2026? Consulta aquí en cuánto está el dólar este miércoles 11 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio.





El precio del dólar, indicador clave para la economía mexicana por cómo influye en el comercio, los precios y las decisiones financieras de empresas y consumidores, refleja este viernes 13 de marzo la incertidumbre internacional marcada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum prepara una nueva ronda de negociaciones comerciales del T-MEC la próxima semana.

En ese sentido, el gobierno de Sheinbaum adelantó que buscará eliminar o reducir aranceles en sectores clave como el acero, el aluminio y la industria automotriz en unas negociaciones que probablemente tendrán una notable cuota de impacto en la cotización del peso mexicano.

Por otra parte, la guerra contra Irán entra en su tercera semana sin que haya signos de desescalada. Se reportó la muerte de cuatro de los tripulantes de un avión de reabastecimiento estadounidense que se estrelló en Irak durante operaciones vinculadas al conflicto, mientras continúan los ataques, incluidos fuertes bombardeos contra la capital iraní, Teherán.

Los mercados financieros reflejan este viernes esta tensión global. Las bolsas en Asia y Europa registraron caídas y el precio del petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril ante el temor de interrupciones en el suministro energético vinculadas al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

México prepara postura para la revisión del T-MEC

En la agenda macroeconómica mexicana, el país se alista para iniciar la próxima semana conversaciones con Estados Unidos sobre la revisión del T-MEC. Las conversaciones con Washington se han mantenido de forma constante antes del inicio formal de la revisión del acuerdo comercial, que sustituyó al TLCAN en 2020.

La presidenta Sheinbaum ha señalado que su gobierno busca que las tarifas al acero, aluminio y vehículos desaparezcan cuando los productos cumplan con las reglas de origen del acuerdo. También planteó que los automóviles producidos en México no enfrenten cuotas mayores que los de otras regiones.

Por su parte, la administración del presidente Donald Trump abrió nuevas investigaciones comerciales que podrían derivar en la imposición de aranceles adicionales. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos inició indagaciones sobre prácticas de unos 60 socios comerciales —entre ellos México, China, la Unión Europea, Japón, Brasil e India— relacionadas con la posible falta de medidas para impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzado.

La medida parece una respuesta a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular en febrero gran parte de los aranceles globales que Trump había impuesto invocando poderes de emergencia económica. Tras ese fallo, la administración busca nuevas vías legales para aplicar gravámenes comerciales, una de las herramientas de política exterior favoritas de Trump.

Cuál es el precio del dólar hoy en México

El peso mexicano inicia este viernes 13 de marzo con una cotización de 17.8368 pesos por dólar en los mercados internacionales.

El tipo de cambio puede variar durante la jornada dependiendo de factores como el comportamiento de los mercados financieros globales, los precios del petróleo y la evolución de la guerra en Medio Oriente.