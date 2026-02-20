Aranceles Golpe a política económica del presidente: Corte Suprema deroga aranceles generales de Trump La Corte Suprema tomó una decisión que impacta en la política económica del presidente Donald Trump

El Tribunal Supremo derogó este viernes 20 de febrero 2026 los aranceles globales de amplio alcance del presidente Donald Trump, dando un golpe significativo a la política económica del presidente.

La decisión, de acuerdo con la agencia de noticias AP, se centra en los aranceles impuestos en virtud de una ley de poderes de emergencia, incluidos los aranceles “recíprocos” generales que impuso a casi todos los demás países.

¿Qué decidió la Corte Suprema?

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

La decisión de la Corte Suprema considera que Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles que impactaron en el comercio mundial.

La sentencia bloquea la herramienta principal de negociación de Trump, que podía tener un impacto en decisiones políticas.

Posibles consecuencias a economía de Estados Unidos

De acuerdo con lo dictaminado este viernes por la Corte Suprema, la economía de Estados Unidos podría sufrir un impacto, pues algunos aranceles ya se han aplicado.

En un principio, los aranceles que se dejan de aplicar son los basados en poderes de emergencia, como el 25% a productos que están fuera del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además de algunos sectoriales.

Ante la sentencia de la Corte Suprema, no se descarta una oleada de demandas para que la administración que encabeza Donald Trump devuelva el dinero por los aranceles que ya ha cobrado, un proceso legal que podría impactar en la economía de Estados Unidos.

