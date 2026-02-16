Noticias Carney nombra a Janice Charette como nueva jefa de negociaciones del T-MEC por parte del equipo canadiense Charette trabajará de cerca con el embajador canadiense ante Estados Unidos, Mark Wiseman, para gestionar la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció hoy el nombramiento de la experimentada diplomática Janice Charette como la próxima jefa de las negociaciones comerciales del país con Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la oficina del primer ministro, Charette trabajará de cerca con el embajador canadiense ante Estados Unidos, Mark Wiseman, para gestionar la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿Quién es Janice Charette?

La nueva jefa negociadora no es una desconocida en los círculos de poder internacionales:

Se desempeñó como Alta Comisionada de Canadá en el Reino Unido (2016-2021).

Fue secretaria del gabinete y principal asesora del servicio público canadiense.

Ha ocupado roles estratégicos en firmas como Ernst & Young y el Plan de Pensiones de Canadá.

Un momento clave para la región

El nombramiento llega en un periodo de ajustes económicos donde la administración de Carney busca proyectar una imagen de rigor y previsibilidad. Para los sectores empresariales en Estados Unidos y México, la llegada de Charette señala qu e Canadá apuesta por una interlocutora con "mano de hierro" y un historial comprobado en la resolución de conflictos intergubernamentales.

"Janice Charette aporta una experiencia inigualable en la gestión de asuntos complejos. Su liderazgo será fundamental para garantizar que nuestra relación comercial más importante siga prosperando", señaló la oficina del Primer Ministro en un comunicado oficial.

