Noticias

Carney nombra a Janice Charette como nueva jefa de negociaciones del T-MEC por parte del equipo canadiense

Charette trabajará de cerca con el embajador canadiense ante Estados Unidos, Mark Wiseman, para gestionar la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Revés para Trump: Cámara de Representantes vota a favor de cancelar aranceles a Canadá

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció hoy el nombramiento de la experimentada diplomática Janice Charette como la próxima jefa de las negociaciones comerciales del país con Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la oficina del primer ministro, Charette trabajará de cerca con el embajador canadiense ante Estados Unidos, Mark Wiseman, para gestionar la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Crisis de combustible en Cuba pone en riesgo a más de 32 mil embarazadas y provoca meses de espera para obtener gasolina
5 mins

Crisis de combustible en Cuba pone en riesgo a más de 32 mil embarazadas y provoca meses de espera para obtener gasolina

Mundo
Archivos Jeffrey Epstein: ONU acusa “crímenes de lesa humanidad” que se cometieron en contexto de creencias supremacistas, racismo y misoginia extrema
3 mins

Archivos Jeffrey Epstein: ONU acusa “crímenes de lesa humanidad” que se cometieron en contexto de creencias supremacistas, racismo y misoginia extrema

Mundo
Un ave toca puerta de un hospital con su pico para ser atendida: así fue el rescate del animal que pidió ayuda
1 mins

Un ave toca puerta de un hospital con su pico para ser atendida: así fue el rescate del animal que pidió ayuda

Mundo
Accidente de tren hoy al descarrilar vagones por avalancha: Reportan varios pasajeros heridos
1 mins

Accidente de tren hoy al descarrilar vagones por avalancha: Reportan varios pasajeros heridos

Mundo
Muere Dana Eden a los 52 años de edad: Así encontraron en hotel a co-creadora de Tehran
2 mins

Muere Dana Eden a los 52 años de edad: Así encontraron en hotel a co-creadora de Tehran

Mundo
Gustavo Petro propone pacto nacional para definir salario vital en Colombia y convoca a movilizaciones
2 mins

Gustavo Petro propone pacto nacional para definir salario vital en Colombia y convoca a movilizaciones

Mundo
Canciller iraní asistirá a diálogo "indirecto" con EEUU en Ginebra
2 mins

Canciller iraní asistirá a diálogo "indirecto" con EEUU en Ginebra

Mundo
Dos esquiadores mueren y otro resulta herido tras avalancha en el norte de Italia
1 mins

Dos esquiadores mueren y otro resulta herido tras avalancha en el norte de Italia

Mundo
Corea del Norte abre nuevo distrito de viviendas para familias de muertos en guerra de Ucrania
2 mins

Corea del Norte abre nuevo distrito de viviendas para familias de muertos en guerra de Ucrania

Mundo
¿Savannah Guthrie podría abandonar "Today" tras la desaparición de su madre?
2 mins

¿Savannah Guthrie podría abandonar "Today" tras la desaparición de su madre?

Mundo

¿Quién es Janice Charette?

La nueva jefa negociadora no es una desconocida en los círculos de poder internacionales:

  • Se desempeñó como Alta Comisionada de Canadá en el Reino Unido (2016-2021).
  • Fue secretaria del gabinete y principal asesora del servicio público canadiense.
  • Ha ocupado roles estratégicos en firmas como Ernst & Young y el Plan de Pensiones de Canadá.

Un momento clave para la región

El nombramiento llega en un periodo de ajustes económicos donde la administración de Carney busca proyectar una imagen de rigor y previsibilidad. Para los sectores empresariales en Estados Unidos y México, la llegada de Charette señala qu e Canadá apuesta por una interlocutora con "mano de hierro" y un historial comprobado en la resolución de conflictos intergubernamentales.

"Janice Charette aporta una experiencia inigualable en la gestión de asuntos complejos. Su liderazgo será fundamental para garantizar que nuestra relación comercial más importante siga prosperando", señaló la oficina del Primer Ministro en un comunicado oficial.

Mira también:

Video ¿Es el T-MEC irrelevante?
Relacionados:
NoticiasT-MECCanadáEstados Unidos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX