Noticias Precio del dólar hoy en México: ¿cuál es la cotización del peso este 12 de marzo? Consulta aquí en cuánto está el dólar este jueves 12 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio.





El precio del dólar frente al peso mexicano sigue hoy 12 de marzo de 2026 marcado por la incertidumbre global provocada por la guerra en Irán, un conflicto que continúa sacudiendo los mercados energéticos y financieros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en describir la ofensiva militar como una “pequeña excursión”, mientras los inversionistas observan con cautela la evolución de los combates y sus posibles efectos sobre el suministro mundial de petróleo.

El foco de la guerra, iniciada el 28 de febrero con bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán, ha pasado al impacto que pueda tener en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que normalmente transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado que se comercia en el mundo.

Irán lanzó este jueves una nueva oleada de ataques contra infraestructuras petroleras en países del Golfo, lo que volvió a impulsar los precios del crudo pese a los intentos de las grandes potencias por estabilizar el mercado. Además, se reportaron ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

El barril de Brent del mar del Norte volvió a superar los 100 dólares durante la jornada, a pesar de que los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunciaron el miércoles una liberación récord de 400 millones de barriles de reservas estratégicas para aliviar las preocupaciones sobre el suministro. EEUU liberará progresivamente 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica.

Los países del Golfo redujeron su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios ante el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra en Oriente Medio, lo que supone "la mayor perturbación" de suministro de la historia, indicó la AIE. En particular, se registran "importantes reducciones de la oferta" en Irak, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, todos ellos blanco de las represalias iraníes. Esta situación puede suponer una oportunidad para varios productores latinoamericanos, como Brasil, Venezuela y México, pero con fletes elevados.

Nueva ofensiva comercial de Donald Trump: ¿cómo puede impactar al peso mexicano?

Otro punto clave de la relación económica entre México y Estados Unidos que puede tener influencia en la cotización del dólar es la nueva ofensiva comercial anunciada por el gobierno de Donald Trump. La administración estadounidense abrió una investigación sobre la producción manufacturera en decenas de países, en un proceso que podría derivar en nuevos aranceles a las importaciones.

La investigación se realiza bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y busca determinar si algunos países mantienen excesos de capacidad industrial, subsidios o políticas que otorguen ventajas a sus empresas frente a las estadounidenses. Entre las economías incluidas en el análisis aparecen China, la Unión Europea, Japón, India y México, entre otros socios comerciales de Washington.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, explicó que el objetivo es proteger los empleos estadounidenses y evaluar si ciertas políticas económicas en el extranjero distorsionan el comercio. El proceso podría abrir la puerta a nuevos impuestos a las importaciones, aunque las autoridades estadounidenses señalaron que todavía no se ha tomado una decisión final.

La iniciativa surge semanas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los aranceles globales impuestos por Trump, al considerar que el presidente había excedido sus poderes al declararlos bajo una emergencia económica. Ante esa decisión judicial, la administración busca nuevas vías legales para restablecer parte de esos gravámenes, en un escenario que podría volver a generar tensiones comerciales y afectar a socios clave como México.

Cuánto cuesta un dólar hoy en México

En este contexto de volatilidad internacional, el tipo de cambio se mantiene atento a los movimientos de los mercados energéticos y financieros.

De acuerdo con el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México (Banxico), este jueves 12 de marzo de 2026 el dólar inició la jornada en 17.6543 pesos mexicanos por unidad.

Este indicador es la referencia oficial utilizada para calcular obligaciones denominadas en dólares en el país y se publica diariamente en el Diario Oficial de la Federación. Como ocurre diariamente, el tipo de cambio puede fluctuar a lo largo del día.

