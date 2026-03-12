Noticias

Precio del dólar hoy en México: ¿cuál es la cotización del peso este 12 de marzo?

Consulta aquí en cuánto está el dólar este jueves 12 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Ataque contra escuela primaria en Irán: Experto militar analiza el tema

El precio del dólar frente al peso mexicano sigue hoy 12 de marzo de 2026 marcado por la incertidumbre global provocada por la guerra en Irán, un conflicto que continúa sacudiendo los mercados energéticos y financieros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en describir la ofensiva militar como una “pequeña excursión”, mientras los inversionistas observan con cautela la evolución de los combates y sus posibles efectos sobre el suministro mundial de petróleo.

El foco de la guerra, iniciada el 28 de febrero con bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán, ha pasado al impacto que pueda tener en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que normalmente transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado que se comercia en el mundo.

PUBLICIDAD

Irán lanzó este jueves una nueva oleada de ataques contra infraestructuras petroleras en países del Golfo, lo que volvió a impulsar los precios del crudo pese a los intentos de las grandes potencias por estabilizar el mercado. Además, se reportaron ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

El barril de Brent del mar del Norte volvió a superar los 100 dólares durante la jornada, a pesar de que los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunciaron el miércoles una liberación récord de 400 millones de barriles de reservas estratégicas para aliviar las preocupaciones sobre el suministro. EEUU liberará progresivamente 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica.

Video Pentágono informa que primera semana de la guerra contra Irán costó 11 mil 300 millones de dólares

Más sobre Noticias

Inflación en Estados Unidos: ¿cuánto subió el CPI y qué servicios y productos aumentaron de precio?
4 mins

Inflación en Estados Unidos: ¿cuánto subió el CPI y qué servicios y productos aumentaron de precio?

Dinero
Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto está el peso este miércoles en medio de la incertidumbre por la guerra en Irán?
3 mins

Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto está el peso este miércoles en medio de la incertidumbre por la guerra en Irán?

Dinero
Por fin, baja precio del petróleo: ¿Qué pasó y cuánto cuesta el barril este martes?
2 mins

Por fin, baja precio del petróleo: ¿Qué pasó y cuánto cuesta el barril este martes?

Dinero
Musk, la persona más rica en la historia: ¿De cuánto es la fortuna del dueño de X y Tesla?
3 mins

Musk, la persona más rica en la historia: ¿De cuánto es la fortuna del dueño de X y Tesla?

Dinero
Precio de la gasolina hoy: ¿cuánto cuesta el galón este martes 10 de marzo 2026?
3 mins

Precio de la gasolina hoy: ¿cuánto cuesta el galón este martes 10 de marzo 2026?

Dinero
Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto está el peso este martes en medio de la volatilidad del petróleo?
2 mins

Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto está el peso este martes en medio de la volatilidad del petróleo?

Dinero
¿Cuál es la tarjeta Bienestar para inmigrantes 2026? Lista de beneficios para personas en EEUU
2 mins

¿Cuál es la tarjeta Bienestar para inmigrantes 2026? Lista de beneficios para personas en EEUU

Dinero
Sube precio de la gasolina, pero ¿cómo gastar menos? Tips para ahorrar combustible
3 mins

Sube precio de la gasolina, pero ¿cómo gastar menos? Tips para ahorrar combustible

Dinero
Precio de la gasolina hoy: ¿Cuántos dólares por galón mientras sube el petróleo por guerra en Irán?
2 mins

Precio de la gasolina hoy: ¿Cuántos dólares por galón mientras sube el petróleo por guerra en Irán?

Dinero
Guerra en Irán dispara precios del petróleo: ¿En cuánto está el barril este lunes 9 de marzo 2026?
3 mins

Guerra en Irán dispara precios del petróleo: ¿En cuánto está el barril este lunes 9 de marzo 2026?

Dinero

Los países del Golfo redujeron su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios ante el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra en Oriente Medio, lo que supone "la mayor perturbación" de suministro de la historia, indicó la AIE. En particular, se registran "importantes reducciones de la oferta" en Irak, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, todos ellos blanco de las represalias iraníes. Esta situación puede suponer una oportunidad para varios productores latinoamericanos, como Brasil, Venezuela y México, pero con fletes elevados.

Nueva ofensiva comercial de Donald Trump: ¿cómo puede impactar al peso mexicano?

Otro punto clave de la relación económica entre México y Estados Unidos que puede tener influencia en la cotización del dólar es la nueva ofensiva comercial anunciada por el gobierno de Donald Trump. La administración estadounidense abrió una investigación sobre la producción manufacturera en decenas de países, en un proceso que podría derivar en nuevos aranceles a las importaciones.

PUBLICIDAD

La investigación se realiza bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y busca determinar si algunos países mantienen excesos de capacidad industrial, subsidios o políticas que otorguen ventajas a sus empresas frente a las estadounidenses. Entre las economías incluidas en el análisis aparecen China, la Unión Europea, Japón, India y México, entre otros socios comerciales de Washington.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, explicó que el objetivo es proteger los empleos estadounidenses y evaluar si ciertas políticas económicas en el extranjero distorsionan el comercio. El proceso podría abrir la puerta a nuevos impuestos a las importaciones, aunque las autoridades estadounidenses señalaron que todavía no se ha tomado una decisión final.

La iniciativa surge semanas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los aranceles globales impuestos por Trump, al considerar que el presidente había excedido sus poderes al declararlos bajo una emergencia económica. Ante esa decisión judicial, la administración busca nuevas vías legales para restablecer parte de esos gravámenes, en un escenario que podría volver a generar tensiones comerciales y afectar a socios clave como México.

Cuánto cuesta un dólar hoy en México

En este contexto de volatilidad internacional, el tipo de cambio se mantiene atento a los movimientos de los mercados energéticos y financieros.

De acuerdo con el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México (Banxico), este jueves 12 de marzo de 2026 el dólar inició la jornada en 17.6543 pesos mexicanos por unidad.

PUBLICIDAD

Este indicador es la referencia oficial utilizada para calcular obligaciones denominadas en dólares en el país y se publica diariamente en el Diario Oficial de la Federación. Como ocurre diariamente, el tipo de cambio puede fluctuar a lo largo del día.

Video Alza de la gasolina en EEUU: El impacto del conflicto en Medio Oriente


Con información de AFP

Relacionados:
Noticiasdivisa dólarArancelesRemesas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Un hombre por semana
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX